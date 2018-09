Kiakadt a net a kólájába rántott csirkét mártogató nőn – videó

Vannak, akik képesek kiakadni azon, hogy a franciák a tejeskávéba mártva majszolják a croissant. Bele sem merünk gondolni, mit fognak szólni ezek az emberek ahhoz a nőhöz, aki a US Open egyik meccsén a mielőtt beleharapott volna, a kólájába tunkolta a rántott csirkét.

Az esetre a kommentátorok is felfigyeltek, így az egész internet értesülhetett erről a bizarr kombinációról. A lány ráadásul egyáltalán nem úgy néz ki, mint aki most próbálja először, mondjuk viccből, a kólás csirkét. A mozdulatai alapján nagyon úgy fest, hogy egy jól bevált ízpárosításról van szó.

A netezők nagy része kiakadt, de azért volt akinek felkeltette a kíváncsiságát a dolog. Már csak az a kérdés, hányan csinálják utána?

Why are we dipping chicken fingers into soda? Why is this happening? Someone call the cops right now! pic.twitter.com/iO9KsgYE4O