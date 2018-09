Így táncol a kerekesszékes feleség az ép férjével az esküvőn – megható videó

Megható videót osztott meg esküvői táncukról egy birminghami házaspár. A mozgássérült feleség, Jade agyi bénulása miatt kerekesszékhez van kötve, férje, Andy viszont egészséges. Ez azonban nem akadályozta meg őket, hogy együtt táncoljanak az esküvőjükön.

A friss feleség hatalmas mosollyal ül az elektromos kerekesszékében, férje pedig lehajolva hozzá, a szemébe nézve táncol vele, forgatja, tologatja a kerekesszékben.

Közben Whitney Houston I will always love you című érzelmes slágere szól. A megható jelenet a vendégeket is megérintette, többen nem tudták visszatartani a könnyeiket.

A pár 2015-ben ismerkedett meg egymással az interneten, Jade korábban azt gondolta, hogy senki sem fogja feleségül venni, mert mozgássérült.

A házaspár azt reméli, hogy videójuk másokat is arra ösztönöz, hogy legyenek nyitottak, és kövessék a szívüket.

(Daily Mail)