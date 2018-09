Szuper kreatív ötlettel neveli diákjait a diszkrimináció ellen ez a tanárnő

Aeriale Johnson tavaly még egy óvodában tanított, ahol megrázó tapasztalatokat szerzett. A fekete lánynak egyik nap azt mondta egy ovis, hogy nem tartozik közéjük, mert sötét a bőre. Aeriale azóta egy általános iskolában tanít, ahol elhatározta, már az első naptól kezdve a diszkrimináció elutasítására neveli majd a diákokat.

A fiatal tanárnő szuper kreatív ötletet talált ki ehhez: mikor a kicsiknek saját portréjukat kellett elkészíteniük, Aeriale úgy döntött, keverjék addig a festékeket, míg meg nem kapják saját bőrszínük árnyalatát. Így szeretné nekik megmutatni, hogy nincs két egyforma ember, így a kirekesztésnek sincs helye.

