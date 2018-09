Kirúgták az igazgatót az óvodából, ahol rúdtánccal nyitották a tanévet

Kirúgták annak a kínai óvodának az igazgatóját, ahol rúdtáncműsorral köszöntötték a gyerekeket a tanévnyitón. Az eseményről készült videó bejárta az internetet, mi is írtunk róla. Számos szülő háborodott fel azon, hogy egy ilyen buja produkcióval fogadják a gyerekeket, akik egyébként szerintem ezt a részét élvezhették legjobban az egyébként feltehetően dögunalmas tanévnyitónak.

Who would think this is a good idea? We're trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn't give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774