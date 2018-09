Kenguru tartja lázban az embereket Ausztriában – nem elírás, Ausztriában

Többen is kengurut véltek látni az észak-ausztriai Kirchschlag erdejében, mezein. Már a rendőrség is tud az esetről, de az állatot egyelőre nem sikerült befogni – tájékoztatták a BBC-t. Azt is elmondták, nem bánnak máshogy a kenguruval, mint egy elszökött kutyával.

Känguruh im #Mühlviertel. #bergdorf #australien A post shared by @ fkaineder on Sep 1, 2018 at 11:10am PDT

Felhívták a környékbeli állatkerteket is, de kenguru sehonnan nem hiányzik. Remélik, hamarosan jelentkezik a tulajdonos. Utoljára 2015-ben láttak szabadon ugrándozó kengurut Ausztriában, de arról kiderült, hogy Németországból szökött át.