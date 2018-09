Ezt okozza 1 hónapnyi Facebook-mentes élet

A száraz, azaz alkoholmentes január után itt az újabb egy hónapos kihívás. Szeptemberben sokan döntöttek úgy, hogy a Scroll-free September nevű kezdeményezésen belül egy hónapra megválnak az okostelefonjuktól, vagy legalábbis minimalizálják az aktivitásukat a közösségimédia-felületeken. Mivel egy átlagos felhasználó kb. 12 percenként csekkolja a mobilja kijelzőjét, egy ilyen kezdeményezésre igenis szükség van.

A téma kutatói szerint számos előnnyel járhat, ha kevésbé vagyunk aktívak a Facebookon vagy az Instagramon.

Lássuk, melyek ezek:

1. Boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak lehetünk

Egy 2015-ös dán kutatás szerint már egy hét Facebook nélkül is növeli a boldogságérzetünket. Azok, akik kipróbálták, 55%-kal kevésbé érezték stresszesnek magukat.

2. Jobban elfogadjuk az alakunkat

Biztos szolgál valamennyi motivációval is, ha állandóan bombaalakú celebeket csekkolunk az Instagramon, mégis több frusztrációt és komplexust szül, ha folyton másokhoz hasonlítgatjuk magunkat.

3. Jobban fogunk aludni

Több tanulmány is foglalkozott vele, hogy a mobil kék képernyője rontja az alvásunk minőségét. Minél kevesebbet nézzük (főleg lefekvés előtt), annál pihentetőbb lesz az éjszakánk.

4. Kevesebbet eszünk

Hihetetlen, de egy idei tanulmányból kiderül, hogy 3-ból 1 amerikai képtelen úgy elfogyasztani egy ételt, hogy nincs mellette a telefonja. Azaz: falatozás közben is pörgeti a képernyőt, ennek hatására nem figyel annyira az étkezésre, és hajlamos többet enni, mint amennyire szüksége van.

5. Nem lesz hiányérzetünk

A FOMO (Fear of Missing out) érzését mind átéltük már: a barátaink mind elmentek arra a koncertre, amire mi nem értünk rá, mások folyton nyaralnak, amíg mi dolgozunk, és mindezt az arcunkba tolják a Facebookon. De ebben az esetben igaz a mondás, hogy amit nem látunk, nem is fáj!

