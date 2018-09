Ez a depresszió egyik rejtett tünete, amiről senki nem beszél

Amióta egyre többen vállalják fel, hogy depresszióval, szorongással vagy pánikbetegséggel küzdenek, arról is egyre többet megtudhatunk, milyen valójában együtt élni a mentális betegségekkel. Egy depresszióval küzdő ausztrál nő posztja hatalmasat ment a Twitteren, miután a betegség egy olyan tünetére hívta fel a figyelmet, ami fölött mindig elsiklanak.

Ez pedig nem más, mint a „lehetetlen feladat”. Mindenki számára mást jelent, egyeseknek lehet, hogy a kisbolt jelenti a vesztőhelyet, mások képtelenek befizetni a csekkjeiket, vagy nem éreznek magukban elég erőt, hogy megbirkózzanak a mosatlan edénnyel.

Az érzés, hogy egy banálisnak tűnő, hétköznapi dolgot a lehetetlennel azonosítsanak, elképesztően nyomasztó a számukra.

Depression commercials always talk about sadness but they never mention that sneaky symptom that everyone with depression knows all too well: the Impossible Task. pic.twitter.com/lPix73WO2d