Csúnyán beszóltak a plus size modellnek, zseniálisan reagált

A 26 éves Paloma Elsesser az egyik legünnepeltebb plus size modell. Szerepelt már a Nike kampányában és a Vogue címlapján is, a sikerével azonban nem mindenki ért egyet. Ahogy sok plus size modell, ő is megkapta a kritikát, hogy az rendben van, hogy elfogadja és szereti a testét, de vajon az egészsége is olyan rendben van, mint az önértékelése?

Paloma Elsesser (@palomija) által megosztott bejegyzés, Aug 26., 2018, időpont: 8:47 (PDT időzóna szerint)

A vita akkor kapott lángra, mikor a Cosmopolitan a brit Tess Holliday-t választotta címlaplánynak. Tess ugyan valóban sugárzó jelenség, ám az egyértelmű, hogy a BMI értéke, azaz a testtömegindexe magasabb az egészséges kategóriánál. Paloma is gyakran szembesül olyan kommentekkel, melyek aggodalmat fejeznek ki az egészségével kapcsolatban. Ő azonban ezt bújtatott, ocsmány kritikának tartja.

Paloma Elsesser (@palomija) által megosztott bejegyzés, Júl 18., 2018, időpont: 8:51 (PDT időzóna szerint)

„Ez nem tartozik rájuk, az egészségem egyedül az én dolgom. Tényleg azt gondolják, nem tudom, hogyan étkezzek egészségesen?” – akadt ki a modell egy interjúban, ahol aztán a vékony barátaihoz is volt egy-két szava, amiért azon keseregnek, hogy kövérek. „K****a idegesítő. És tiszteletlen is. Nem azt mondom, hogy ne beszéljenek róla, csak szerintem nem én vagyok a megfelelő ember, akinek erről panaszkodjanak.”

Paloma Elsesser (@palomija) által megosztott bejegyzés, Jún 17., 2018, időpont: 8:31 (PDT időzóna szerint)

dailymail