Rúdtáncosnő fogadta az óvodásokat az évnyitón – videó

Igazi különlegességgel készültek egy kínai óvoda vezetői a kisgyerekeknek és a szüleiknek az idei évnyitón, akik egy rúdtáncosnőt hívtak, hogy valamivel dobja fel az unalmas eseményt. Sikerült. Az esetről több lap, köztük a BBC is beszámolt.

A lap szerint a felháborodott szülők attól tartanak, hogy a kicsikre károsan hathatott a lenge öltözetű nők és a rúdtáncos műsora, többen egyből ki is vették az óvodából gyermeküket.

Az, hogy az óvodában egy rúdtáncos lép fel a tanévnyitón, jól mutatja az intézményben dolgozó tanárok és az igazgató ízlését és érzelmi intelligenciáját – mondta az egyik felháborodott szülő.

Who would think this is a good idea? We're trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn't give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774