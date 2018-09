Műszemet ragasztottak a halakra, hogy frissebbnek tűnjenek – bezárták a boltot

Műanyagból készített, teljesen kamunak látszó műszemeket ragasztottak a halas pultban sorakozó árura egy kuvaiti élelmiszerüzletben. A svindli azért különösen kínos, mert valaki a Twitterre is kitette a műszemes halakról készült fotókat, így ahelyett, hogy csak a környéken terjedt volna el a csaló és béna boltosok híre, most az egész világ rajtuk röhög.

Kuwaiti police has shut down a fish store that was sticking googly eyes on fish to make them appear more fresh than they are. 🙂

via Al Bayan newspaper, @bayan_kw. pic.twitter.com/CcPa73fDQh