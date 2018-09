6 bevált tipp, hogy a gyerek egészségesebben étkezzen

Mutassunk példát! Ahogy a nevelésben általában, a jó példa fontosabb a dorgáló szavaknál. Ha azt szeretnénk, hogy gyermekünk egészséges étkezési szokásokat vegyen fel, igyekezzünk mi is tartani magunkat a legfontosabb elvekhez. Üljünk le együtt vacsorázni, mutassuk meg kedvenc zöldségeinket. Nem várhatjuk el gyermekünktől, hogy paprikát rágcsáljon, ha az orra előtt ürítjük a ki a chipses zacskót! Étkezés idejére kapcsoljuk ki a tévét, tegyük le a telefont és az újságot, mert így tudunk közös élményt teremteni a család számára.

Mindent a szemnek!

Régi trükk, ám annál hatásosabb, ha az egészséges ételeknek mókás külsőt adunk. Dekoráljunk és tálaljunk kreatívan! Egy majonézből kanyarított smiley a pulykaszendvicsre, egy zöldségekből kirakott százlábú – ugyan melyik gyerkőc tudna ellenállni ekkora csábításnak? Észre sem fogják venni, hogy sikerült elfogyasztani az eddig gyűlölt alapanyagokat.

Szerethető fehérjeforrás

A zöldségek, gyümölcsök mellett a legsoványabb húsok közé sorolható pulykahússal is kalkulálj a változatos és egészséges étrend összeállításakor. A pulyka a legkevésbé allergén, fehérjében gazdag hús. A Gallicoop szakemberei szerint a semleges, de változatosan fűszerezhető ízét könnyen megszeretik a kicsik. A vidám szalvétába csomagolt, ötletesen elkészített szendvicsek, egészséges harapnivalók még a válogatós gyerekek kedvét is meghozhatják az egészségesebb étkezéshez.

Jó időzítés

A gyermek étkezési napirendjét is célszerű nyomon követni. A jó időzítés ugyanis csodákat tehet. Olykor a válogatásnak csak a rossz időzítés, mondjuk egy későre csúszott uzsonna az oka. Ha egy darabig pontosan nyomon követjük, mit eszik a gyerek, logikus összefüggéseket fedezhetünk fel étvágya és étvágytalansága okai közt.

Egy kis pszichológia

Kisiskolások esetében a csordaszellem is megbonthatja az eddigi rendszert – előfordulhat, hogy asszimilálódni vágyó, egyébként spenótimádó hétéves hirtelen nem hajlandó megenni a főzeléket, mert a többiek is fintorognak rá. Ezt viszont javunkra is fordíthatjuk. Ha a gyermek azt látja, a család eszik, talán ő is hajlandó lesz újra egészséges falatokat majszolni.

Irány a szabad!

A sport és a sok-sok mozgás szintén rengeteget javíthat az étkezések minőségén. A tanulás, a különórák és az elektronikus játékok mellett egyre kevésbé jut idő a szaladgálásra, bringázásra, pedig a fizikai levezetés és a friss levegő után a gyerekek is sokkal nyitottabbak minden ennivalóra.

Gallicoop iskolakezdési szendvicsinspirációk

Kisautó pulykamellsonkával

Hozzávalók: 1 kis bagett, 3 szelet Gallicoop Ínyenc pulykamellsonka, 1 szelet sajt, salátalevél, 3 szem koktélparadicsom, 1/3 kígyóuborka, vaj, 5 db fogpiszkáló

Az uborka végéből levágunk egy 4 centis darabot. Az uborka vastagságának megfelelő lyukat vágunk a bagett tetejébe. A bagett alsó részét megvajazzuk, mehet rá saláta, sajt és sonka, majd a bagett lyukas teteje. A lyukba beleillesztjük az uborka végét, majd a tetejébe paradicsomot szúrunk.

A kerekekhez fogpiszkálóra húzunk 1-1 vastagabb szelet uborkát és egy fél paradicsomot, majd a járgányhoz erősítjük.

Májkrémes madárka

Hozzávalók: 1 szelet kenyér, 1 csomag Gallicoop Nagyi májas, tojás, pritaminpaprika, saláta

A kenyeret gazdagon megkenjük Nagyi májassal, majd a tojáskarikákból és feketeborsból szemet formázunk, a paprika csücske lesz a csőre, a saláta pedig a bóbitája.

Májas-sonkás kígyó

Hozzávalók: 4 szelet kenyér, 1/3 kígyóuborka, 1 keménytojás, 1 csomag Gallicoop Nagyi májas, 3 szelet Ínyenc pulykamellsonka, salátalevél, 1 szem fekete olajbogyó

A kenyeret, sonkát, tojást és uborkát egyforma szeletekre vágjuk. A kenyér és a sonka formázásához nagy segítség egy kör alakú sütikiszúró. A kenyereket megkenjük májassal, teszünk rá sonkát, majd egy hurkapálcára vagy sasliknyársra sorban felhúzzuk a miniszendvicseket, uborkát, tojást. Az elejére egy nagyobb darab uborka kerül, ebbe szúrjuk a félbevágott olajbogyószemeket és a sonkából formázott nyelvet.

Pulykamellsonkás bárányka

Hozzávalók: 2 szelet Gallicoop Ínyenc pulykamellsonka, 2 szelet toastkenyér, 1 ek. tejföl, 1 szelet Gouda, 2-3 zöld lollo levélsaláta, 2 szem fekete bors

Az egyik szelet kenyérből kört vágunk, a sajtból és a sonkából füleket és orrot formázunk.

A nagyobb szelet kenyeret megkenjük tejföllel, arra kerülnek a salátalevelek, a sajt és a pulykamellsonka. Ráhelyezzük a kerek kenyérszeletet, majd az előre megformázott elemekből kialakítjuk a bárányka arcát.

Currys pulykaburger

Hozzávalók: 50 dkg pulyka darált hús, 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma, 1 ek. curry, 1 tojás, 1 ek. zabpehely, humusz, szárított paradicsom, koriander

A húshoz a hozzávalókat összekeverjük, majd kisütjük. A hamburgerbucit megkenjük humusszal, rátesszük a húst, a szárított paradicsomot, és megszórjuk korianderrel.

Pulykamelles szendvics

Hozzávalók: 2 szelet pulykamell, 4 szelet toast kenyér, 4 szelet padlizsán, 1 db paradicsom, saláta, zöldfűszeres (petrezselymes, bazsalikom, snidling ízlés szerint) majonéz

A pulykamellet és a padlizsánt megsütjük, a kenyeret megpirítjuk. A hozzávalókat a kenyerekre halmozzuk, meglocsoljuk a fűszeres majonézzel. Hidegen és melegen is fogyasztható!

Angry birds szendvics

Hozzávalók (4 szendvicshez): 2 zsemle, 8 szelet pulykamellsonka, kevés friss kecskesajtkrém, 2 db tojás, pár karika uborka, egy szelet kápiapaprika

A zsemléket félbe vágjuk, megkenjük kecskesajtkrémmel. Teszünk rá sonkát, és a képen látható módon feldíszítjük.

Sonkás szörnyecske

Hozzávalók: 2 szelet kenyér, 2 szelet Gallicoop Ínyenc pulykamellsonka, 1 ek. sajtkrém, 2 szelet uborka, 1 szelet füstölt sajt, 1 szem fekete olajbogyó

A kenyeret megkenjünk sajtkrémmel, majd rátesszük a sonkát, de úgy, hogy az egyik szelet félig kilógjon. A kilógó sonkadarabra kerülnek a sajtcsíkok, majd jöhet a következő szelet kenyér. A tetejére 2 szelet uborkát és egy félbevágott, sajtkrémmel megtöltött fekete olajbogyót teszünk.