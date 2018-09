Jövő héten startol az Everness Indián Nyár

„Az első Everness ilyenkor volt, kora ősszel. A közönségünk valójában ebbe a fátyolos fényes, balatoni hangulatba szeretett bele, amiben igen könnyű mélyülni, kapcsolódni. Az Indián Nyár nekünk is minden évben egy jutalomutazás magunk és a régi ismerősök felé. Ez egy kicsi, családias, intim lehetőség azoknak, akik önismerettel és még egy adag feltöltődéssel indítanák az őszt” – mondja Klein Csaba fesztiváligazgató.

Ami a fellépőket illeti, ezúttal is ott lesz Soma Mamagésa író, spirituális tanító, előadóművész. Grecsó Zoltán a kortárs improvizációs tánc világába kalauzol majd, Inkret Bogi pszichológus pedig arról mesél, hogyan élhetjük úgy az életünket, ahogy mindig is akartuk. Kereszty András három napon átívelő előadás-sorozatában a gyerekkortól a jelenig tartó tudatos önismeretről, az egóval köthető barátságról és egy a kultúránktól igen távol álló halálfelfogásról beszél majd, és eljön Sütő Enikő jogász, modell, műsorvezető is, akivel a boldogságkeresés útján kalandozhatunk együtt. Lesz továbbá csikung, hatha, akro és hahota jóga, pilátesz, a táncos lábúaknak pedig NIA és táncos sejtedzés Matisz Viktóriával. Előadást tart – sok más között – Kiss Balázs Kúnó író és Kun Szilvi integrál szemléletű tréner is.

A zenei színpadon spirituális drum’n bass zenével, lágy, meditatív, máskor felpörgetett, latinos lüktetéssel fellép a ToSoDa Project, hang drumon játszik Manaman. A Samsara Boulevard közel 40 hangszer megszólaltatásával, zenével, őszinte emberi hangokkal és mantraénekléssel hív különleges kalandra, péntek este pedig az Ecstatic Dance Budapest készül térbeli, időbeli hangutazásra, és hozza el a Balaton partjára a partihangulatot.

Az Indián Nyárra a belépés 14 év alatt ezúttal is ingyenes, és a szervezők szeretettel várják a jól nevelt házi kedvenceket is.