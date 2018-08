Fotókkal vág vissza a külseje miatt megszólt nő

A Los Angeles-i Paige Billiot 23. születésnapján fotósorozattal rukkolt elő, melynek fontos üzenete van. A bal orcáján látható, hatalmas anyajegy miatt sokat bántották a színésznőt, komoly lelki fájdalmat és szenvedést okozva neki éveken keresztül. Paige helyzetét még inkább nehezítette a sok költözés gyerekkorában, mert így minden új helyen el kellett magyarázni, mi is az a nagy folt az arcán. A színésznő most anyajegyét használja fel egy fotósorozatban arra, hogy normalizálja a bőrelszíneződés és anyajegyek körüli helyzetet, és arra ösztönzi a többi, anyajegyekkel rendelkező embert is, hogy kövessék a példáját.

„Fiatalabb koromban nem tudtam elfogadni az anyajegyemet, mert része volt a sebezhetőségemnek. Sok verbális zaklatás és gúnyolódás ért miatta, sőt néha fizikai támadások is értek. Mivel nagyon sokat költöztünk, ezért újra és újra meg kellett magyaráznom, mi az a folt az arcomon, amikor a gyerekek megkérdezték. Rájöttem, hogy a megfélemlítésnek és a terrorizálásnak sok köze van az ismeretlenhez. Utáltam, hogy minden egyes költözés után felállva kellett elmagyaráznom az egész osztálynak ugyanazt, de aztán mégis ez segített nekem, hogy elfogadjanak. Az anyajegyem mára már része annak, aki vagyok, és már nem látom magamat nélküle.”

Metro