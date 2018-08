Panchakarma: hasmenés és zöld turmix félmillióért!

A panchakarma az indiai ajurvéda, az ősi természetes orvostudomány egyik módszere, lényegében egy többnapos méregtelenítő kúra, amely öt lépésből áll. (A pancha ötöt jelent, a karma cselekedetet.) Célja a betegségmegelőzés, a gyógyítás, a test élettartamának meghosszabbítása, a fiatalítás. A panchakarmával foglalkozó resortok oldalán olvasható, hogy az eljárással hatékonyan kezelhető az alzheimer, a sclerosis multiplex, az ekcéma, a Parkinson-kór, az allergia, az ízületi problémák, a migrén, a csontritkulás, a meddőség, az asztma és még sorolhatnánk.

Számos európai mesélte (akik mára panchakarmafüggők lettek), hogy a kúrának köszönhetően szűnt meg a krónikus allergiájuk, cukorbetegségük, bőrbetegségeik vagy más egyéb testi fájdalmaik. A legtöbben úgy jellemezték a panchakarmát, hogy „olyan, mintha egy új testet és lelket kapna az ember”. Sokaknak spirituális tapasztalataik is voltak, amely során kapcsolatba kerültek „az addig rejtőzködő saját istenségükkel”, „felragyogott a szívük”, vagy új megvilágításba került az életük, ráláttak a főbb gondjaikra, hirtelen megoldást találtak minden problémára.

Hogy mindebből mi igaz, és mi nem, nem tisztünk eldönteni. Tény, hogy Indiában jelenleg hatalmas, csillogó wellnesskomplexumok virágoznak ki a semmiből az új iparágnak köszönhetően. Általában a Himalája hegyei között pazar kilátással, Goán a tenger mellett vagy a jelenleg árvíz sújtotta Kerala pálmafaligeteiben luxuskörülmények között megy ezerrel a külföldi turisták méregtelenítése. A hagyományos terápia huszonegy napos, és alsó hangon ötszázezer forintba kerül (igaz, szállással együtt). De teljesen megszokott, hogy több millió forintot is kifizetnek az oroszok, a skandinávok, az amerikaiak, az angolok és az ausztrálok.

A panchakarmatézis azt állítja, hogy a legtöbb egészségügyi problémát a rossz étkezés, a testben felhalmozott méreganyagok, a bélrendszerben lerakódott, megemésztetlen salakanyagok okozzák, ezért meg kell tisztítani alaposan a testet a mérgektől. A sejtszintű méregtelenítő kúra párnapos előkészítő szakasza során lassan, fokozatos melegítik a szöveteket, és külső olajos masszást is alkalmaznak. Ezt követi a több lépésből álló terápia, amelynek során megtisztítják a tüdőt, az epét természetes anyagokból álló gyógyszerekkel; a beleket beöntéssel, olajokkal; az orrüreget, homlokot, torkot gyógynövényekkel kezelik. Hagyományosan a vércsapolás is az eljárás része, de ezt a legtöbbször elhagyják. A kúra során minden vendég személyre szabott étrendet kap, valamint életvezetési tanácsadás, jóga, meditáció is szerepel a napi programpontok között.

Mindenkitől azt hallottam, hogy a kezelés lelkileg és testileg is egyaránt megterhelő. Egyrészről az étrendváltás – jellemzően kevés, vegetáriánus ételek –, másrészről pedig a béltisztítással járó kellemetlen testi folyamatok miatt. Ahogy a huszonkilenc éves amerikai Wyatt mesélte: „A reggeli zöld turmix szörnyű, a ghít (indiai tisztított vaj) ki nem állhatom, és úgy éreztem, állandóan kevés a kaja. Plusz a tisztítókúrák miatt állandóan izzadtam, és a budira járkáltam. De a végén tényleg olyan érzés, mintha újjászülettem volna! Két éve próbáltam először, azóta minden évben elmegyek, tartom az előírt diétám is. Sportolói mivoltomból adódóan ízületi fájdalmaim voltak, és allergiával küszködtem. Most teljesen jól vagyok. Kíváncsiságból mentem el, sznobizmusnak tartottam az egészet, azóta nyilván másképp látom. A kúra után éreztem igazán, mennyi szemét halmozódott fel a testemben.”

Wyattnek nem jelent gondot a kezelés ára, de egy átlag indiai (és magyar) számára elképzelhetetlen lenne, hogy több százezret költsön panchakarmára. Az indiaiak nyilván nem is az impozás resortok szolgáltatásait veszik igénybe. Általában úgynevezett „health centerekbe” járnak, amelyek között van nagyon egyszerű (magyarországi kórházi színvonal) és igazán komfortos is. Az átlagár húszezer és százezer forint között mozog. A legtöbb ilyen központba külföldi is befizethet, de a legtöbben mégiscsak a luxus nyugati verziót választják: indiaiak gyógyítsák őket, a kezelés legyen autentikus, csak a környezet ne…

Manapság már egyre több helyen elérhető ez a méregtelenítő módszer itthon is, leginkább Budapesten. A nagy panchakarmások szerint előtte mindenképp érdemes másoktól leinformálni a kiszemelt helyet, körbekérdezni, csak azután belevágni. Goán az orosz Natasa mondott még egy tippet: „A panchakarma előtti napon nagyon rossz ötlet berúgni.” Köszönjük, Natasa.