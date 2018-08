89 év alatt közel 200 gyermeket nemzett egy holland férfi

„Nem tudok rá haragudni, elvégre neki köszönhetem a csodás gyermekeimet” – nyilatkozta a The Guardian című brit lapnak a most 60 éves Esther-Louise Heij, a szóban forgó orvos, Jan Karbaat egy korábbi páciense. Esther a lapnak őszintén mesélt élete egyik sorsfordító időszakáról, amikor 35 évesen, egy szakítást követően úgy döntött, egyedülálló anyuka lesz.

„Még abban az évben felkerestem az egyik népszerű rotterdami meddőségi klinikát. Jan Karbaat lett az orvosom, aki már az első pillanattól nagyon szimpatikus volt. Leginkább azért, mert modern és haladó gondolkodású embernek tűnt.” Esther azt mondja, az orvos már a procedúra elején arról biztosította őt, hogy a spermát adományozó donorjaik később is visszakereshetőek. „Nekem ez azért volt különösen fontos, mert szerettem volna, ha a gyerekeim, ha úgy akarják, felvehetik a kapcsolatot a biológiai apjukkal.”

Esther a Guardiannak elmesélte, mielőtt kilépett volna a 12 éves kapcsolatából, kétszer esett teherbe, ám mindkétszer elvetélt. „Az elején a mesterséges megtermékenyítéssel sem volt szerencsém: négy próbálkozásból négyszer vetéltem el.” Az asszony végül mégse adta fel a reményt, hogy egyszer anya lesz, a kitartó próbálkozásait pedig végül siker koronázta: 1994-ben egy kislánya (Lotte), 1995-ben pedig egy kisfia (Yonathan) született.

„Tudni akartam, miért viselkedek néha teljesen másképp, mint anyám és a nővérem. Biztos voltam benne, hogy apám lehet a megoldás kulcsa” – nyilatkozta a fiú. Csakhogy a biológiai apa felderítése egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, mint ahogy azt Jan Karbaat korábban ígérte. A család egyik kérvényt a másik után töltötte ki, eredményre azonban nem jutottak.

„Aztán egyre hangosabbak lettek a pletykák, miszerint a spermadonorok kivétel nélkül mind a klinika orvosai vagy épp a gyakornokok voltak. Még Karbaat is a gyanúsítottak közé került, többen állították ugyanis, hogy saját spermájával termékenyítette meg a betegeit.” Az orvos, aki a közelmúltban halt meg 89 éves korában, az utolsó pillanatig tagadta a vádakat.

„A botrány kirobbanása óta a testvérem és én is átestünk egy alapos DNS-vizsgálaton. Ez kimutatta, hogy valóban testvérek vagyunk, és bebizonyította azt is, hogy az apánk minden bizonnyal egy közép-európai férfi volt. De nem Karbaat” – mondja Yonathan, aki mindezek ellenére elhatározta, hogy maga is spermadonor lesz. Mint mondta, azért döntött így, mert szeretne segíteni, másrészt azért, mert úgy érzi, pontosan tudja, min mennek keresztül a spermadonor segítségével született gyerekek, elvégre ő is egy a sok közül.