Állásinterjúra ment, néhány órával később már egy vadidegen felesége volt

„Azt mondták, hogy a fogadalom végén az összes papírt széttépik majd, és hogy az egész csak egy próba, egy játék” – panaszolta a BBC brit hírcsatornának a 21 éves nő, akinek nevét kérésére nem hozták nyilvánosságra. Az áldozat elárulta, nem sokkal az esküvő előtt, az interneten egy olyan sminktanfolyamra bukkant, ami azonnal felkeltette az érdeklődését. Jelentkezett is, és ekkor kezdődött a rémálom.



A fiatal nő azt mondja, engedte, hogy a tanfolyam vezetője rábeszélje őt egy másik képzésre, kifejezetten esküvő szervezőknek. „Több társammal ezután egy több hetes oktatáson vettünk részt, aminek az utolsó mozzanata egy olyan esküvő volt, ahol mi, diákok játszottuk a főbb szerepeket. Rám a menyasszony szerepét osztották, de még ekkor sem gyanítottam semmit, a tanfolyam vezetője ugyanis azzal nyugtatott, hogy a ceremónia végén megsemmisítik majd a papírokat.”



Csakhogy végül nem így történt. Mikor a hongkongi nő számára világossá vált, hogy a tudta és beleegyezése nélkül hozzáment egy vadidegen férfihoz, azonnal értesítette a rendőrséget. „Csakhogy nem találtak bűncselekményre utaló jeleket, ezért eljárást sem indítottak, a házasságot pedig pláne nem érvényesítették. Arra kértek, hogy máshol kérjek segítséget.”



A nő így is tett, most pedig arra vár, hogy jogi úton felbontsák a házasságot, amit soha nem is akart megkötni. Az áldozat elárulta, végtelenül szomorú a történtek miatt, mert a hatóságok ezután „elvált” nőként regisztrálják majd, ami befolyásolja majd a következő házasságkötését is.



A BBC cikkében utal rá, Kínában nem ritkák az ilyen átverésen alapuló esküvők. Azok a fiatal férfiak, akik máshogy nem találnak maguknak partnert, ilyen és ehhez hasonló megoldásokhoz kénytelenek folyamodni azért, hogy párt találjanak maguknak. Kínában a szigorú családpolitika miatt született hosszú éveken keresztül nagyon kevés lány, emiatt válhatott a helyzet mostanra kritikussá.