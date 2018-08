Az apukák is szenvedhetnek szülés utáni depresszióban – Vedd észre a jeleket!

Az szerencsére ma már egészen elterjedt a köztudatban, hogy az újdonsült anyukák babaillatú hétköznapjait beárnyékolhatja a szülési depresszió, ami súlyosabb esetben nemcsak a kismamára nézve veszélyes, hanem az újszülöttre is. Azzal, hogy új jövevénnyel bővül a család, bizony nemcsak a nők élete változik meg, hanem a férfiaké is, így tulajdonképpen semmi meglepő nincs abban, hogy ők is kiborulnak az újonnan előállt, kihívásokban bővelkedő helyzettől.