Soha ne add fel! – Szeptember 10. az öngyilkosság megelőzésének világnapja

A fenti számok megdöbbentően nagyok. Minden élet érték, minden élet csoda, és minden élet lehetőség. És minél többen tudjuk meglátni ezt a lehetőséget a saját életünkben, annál többen tudunk segíteni másokat is ebben, így idővel annál többen fogják az életet választani.

Bárki bármikor eljuthat arra a pontra, hogy megfordul a fejében: ezen a módon vet véget a nehézségeknek. Mert ez neki sok, nem látja a kiutat, úgy érzi, nincs választása, csak ez az egyetlen út. Szerencsére ma már nagyon sok technika, módszer létezik, hogy ezt másképp lássuk, hogy megfordítsuk.

Mert minden problémában ott a lehetőség. Minden kétségben ott a kihívás. És minden reménytelenségben ott a remény. Még ha csak halvány is a fénye, de sokszor ez az egyetlen halvány fénysugár fog kivezetni a sötétségből a Fényre.

Access Bars® facilitátorként tudom, hogy más is lehetséges. És azt is tudom, hogy akár önmagában már egyetlen kezelés is meg tudja változtatni az életedet. Kinyit, megláttat olyan lehetőségeket, amit eddig nem láttál, kiold feszültségeket, blokkokat, önkorlátozó hiedelmeket. Éberséget ad arra, hogy más is lehetséges, és hogy az öngyilkosság nem az egyetlen választás, léteznek még más alternatívák is. Megtalálni az Élet szépségét, élni az életörömöt, sokszor csak egyetlen pici, apró választással kezdődik.

Az Access Consciousness® alapítója, Gary Douglas és társközreműködője, dr. Dain Heer különösen szívén viseli ezt a kérdést. Szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy más is lehetséges. Dain Heer ugyanis évtizedekkel ezelőtt annyira depressziós és kétségbeesett volt, hogy hat hónapot adott magának, már kitűzte az öngyilkosságának a napját is. Habár a külsőségek szerint megvolt mindene, belül szenvedett, ebből a belső szenvedésből pedig az Access Consciousness® eszközeinek köszönhetően jutott ki. Azóta az élete is teljesen megváltozott, és emberek ezreit segíti hozzá ahhoz, hogy másképp lássák a világot.

Az Access Bars® kezelés már évtizedek óta elérhető szinte a világ minden pontján, és kezelők, facilitátorok ezrei segítenek az embereknek a változásban. Az elmúlt évtizedekben tudományos neurológiai és pszichológiai vizsgálatok is kimutatták az Access Bars® elképesztő hatását a szorongásra és a depresszióra.

Dr. Terrie Hope 2017-ben publikált tudományos kutatásából kiderül, hogy már egyetlen, 90 perces Access Bars® kezelés 84,7%-kal csökkenti a szorongás és 82,7%-kal a depresszió tüneteit. A kezelés segíti a test öngyógyító folyamatainak beindulását, a beragadt energiák megindulását és ugyanolyan jótékony hatása van, mint több óra meditációnak.

A magyarországi Access Bars® facilitátorok összefogásának köszönhetően az országban szeptember 10-én és az azt követő napokban számos városban elérhetővé válnak ingyenes Access Bars® kezelések. Ezzel a kezdeményezéssel szeretnénk lehetőséget nyitni még többek számára, hogy merjenek segítséget kérni, ha úgy érzik, most kilátástalan az életük.

Bármilyen régóta is nehéz most neked, csak szeretném, hogy tudd, értékes vagy, és a világnak szüksége van a csodádra, a ragyogásodra és a fényedre. Ezért soha, soha, de tényleg soha ne add fel! Ha pedig segítségre lenne szükséged, vagy tudsz valakiről, aki számára ez az információ értékes lehet, kérlek, oszd meg vele. A szeptember 10-e, az öngyilkosság megelőzésének világnapja alkalmából elérhető ingyenes Access Bars® kezelésekről ITT tájékozódhatsz.