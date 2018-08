Megható! Alzheimeres nagyiját kérte fel koszorúslánynak

Amikor 10 évvel ezelőtt Leanne McQuillant eljegyezték, már tudta: nagymamáját, Shirley Moodie-t kéri fel koszorúslánynak. Az idős asszony mindig azzal viccelődött, hogy ő lesz unokája koszorúslánya, Leanne pedig meg akarta adni ezt a csodaszép élményt imádott nagyijának, akinél időközben Alzheimer-kórt diagnosztizáltak.

„Amikor felkértem, egyből igent mondott. Annyira boldog és izgatott volt. Mindenkinek elújságolta, hogyan vonul majd be a templomba. Mióta kiderült, hogy alzheimeres, nagyon gyorsan romlott az állapota. Ugyanez volt a nagypapámmal is. Lehet, hogy jövőre, már nem is emlékszik arra, hogy ki vagyok, ezért volt számomra még fontosabb, hogy ő legyen a koszorúslányom. Nagyon különleges volt. Megkértük a fotósokat, hogy minél több képet készítsenek róla. Szerettem volna, ha annyi boldog emléke és fotója lenne, amennyi csak lehetséges” – mesélte utólag Leanne.

Az idős asszony – aki 3 évvel ezelőtt veszítette el a férjét – imádta, hogy ő lehetett az esküvőn a koszorúslány, direkt erre alkalomra vásárolt egy ruhát.

Az újdonsült házaspár kitett egy emléktáblát a szertartáson, amelyet az elhunyt családtagoknak szenteltek, s minden esküvői ajándékot jótékony célra ajánlottak fel. „Nagyon jó volt, hogy a nagyim ilyen fontos szerepet töltött be a nagy napomon, örök emlék” – vallotta be az ifjú feleség.

