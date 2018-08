20 kilót dobott le, és testépítő lett a szénsavasüdítő-függő apuka

Szépen lassan elhagyta magát a 3 gyermekes, alabamai Justin Peck, ahogy 2008-ban leszerelt a hadseregtől. Rákattant a szénsavas üdítőkre, egy egyliteres palackkal kezdte a reggelt, majd a nap folyamán további 6 palack is lecsúszott.

Az elmúlt 10 évben legalább 17 ezer palack (összesen 1 millió gramm cukor tartalmú) Mountain Dew-t megivott, évente mintegy 2,8 millió forintot költve a cukros szenvedélyére. Mindemellett a gyorskaják és a több órás éjszakai videojátékozás tovább gyarapította a programozó férfi pluszkilóit, így előbb-utóbb már 128 kilót nyomott és csak az XXL-es méretű ingek és pólók mentek rá.

„Nekem fel sem tűnt, mennyire elhíztam. Véget ért a második házasságom is, és elkezdtem hízni. Reggelire 4-5 darab burritót befaltam a McDonald’s-ban, ehhez még sütiket is ettem. Naponta megittam egy 6-os csomag Mountain Dew-t, valamint chips és cukorka is bőven fogyott nálam. Minden egyes alkalommal, amikor tükörbe néztem, azt mondtam magamnak: kövér vagy, így nem találsz újra párt. Ostoroztam egy kicsit magam, majd megettem egy doboz sütit” – mesélte Justin.

Két évvel ezelőtt újévkor azonban eldöntötte: drasztikus életmódváltásba kezd, és végleg leszámol Mountain Dew-függőségével. Elkezdett edzőterembe járni naponta kétszer, így elég hamar ledobott 20 kilót. Tavaly óta pedig már a testépítés lett a szenvedélye a cukros üdítők fogyasztása helyett. Végzett már top 5-ben, sőt első helyen is, most pedig az alabamai bajnokságra készül a 37 éves férfi. Elégedettebb nem is lehetne az életével.

