A nagy fenekű nők egészségesebbek és okosabbak egy kutatás szerint

Olyan nagy erőkkel próbálunk megszabadulni a fenekünktől, mintha úgy születtünk volna, hogy kódolták belénk, hogy a nagy fenék rossz. Egész életünkben problémázunk rajta, erre tessék, kiderül, hogy nincs olyan óriási baj vele, ha nem illünk bele a nullás méretű mai ideálba.

A kis fenék imádata a kutatók szerint civilizációs probléma, ugyanis egészségügyi szempontból semmi sem indokolja, hogy lefaragjunk a méretes hátsóból. Dr. Robert Kushner, a Northwestern Memorial Hospital kutatóorvosa magyarázata szerint az például nem egészséges, ha a hasunkra rakódik a zsír, mert az az egész szervezetre, keringési rendszerre káros hatással lehet, ám ha lejjebb találhatók a zsírraktárak, mondjuk pont a fenekünkön, akkor az kisebb koleszterinszintet jelenthet. A kutatás során továbbá azt is találták, hogy a nagyobb fenékkel megáldott nők ritkábban cukorbetegek, ellenállóbbak a krónikus betegségekkel szemben, és a szívbetegségek is jobban elkerülik őket.

A nagy fenék emellett még a hormonális rendszer egészséges működésére is utal a kutatók szerint, ami összefügg azzal, hogy a gazdája kevésbé stresszes, jobban alszik, és az általános közérzete is jobb, mint a kicsi fenekűeknek. Innen már csak egy ugrás, hogy emiatt jobban is fog a nagy fenekű nők agya, bár számunkra ez azért elég meredek állítás, de hát nem vagyunk kutatóorvosok, hogy megkérdőjelezzük dr. Kushner eredményeit. Inkább csak csendben örülünk, hogy jut egy kis vigasz a nagy fenekünk mellé.