A kismamák menthetik meg a programozócégeket

A kiemelkedő fizetések és a rugalmas munkaidő miatt egyre több fiatal anyuka és apuka tanulja ki a programozást – közölte a Progmatic. A programozóiskola arra is felhívja a figyelmet, hogy a cégek kifejezetten keresik a női dolgozókat, ami elősegíti a kismamák visszatérését a munkába. Erre komoly szükség van Magyarországon.

Közhelynek számít, hogy a haza IT-szektor több tízezres munkaerőhiánnyal küzd, ahogyan azt az Informatikai Vállalkozók Országos Szövetségének (IVSZ) friss kutatása is alátámasztotta. A szakemberhiány által generált kiemelkedő (akár 400 ezres kezdő-) fizetések és a kiváló munkakörnyezet hatására egyre többen képzik át magukat programozóvá. A Progmatic számai pedig azt mutatják, hogy a nők is egyre szívesebben tanulják ki ezt a szakmát, de a képzéseken részt vevő nők aránya továbbra is 10 és 25 százalék körül mozog.

„A nagyvállalatok, amelyekkel kapcsolatban állunk, egyértelműen afelé haladnának, hogy a programozói szakmában a nemek aránya kiegyensúlyozottabb legyen” – mondta el Muraközy Andrea ügyvezető. Ők olyan tanfolyammal is készülnek az újra munkába álló nők számára, amely a kisgyerekes szülők időbeosztásához igazodik.