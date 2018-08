„Sajnálom, hogy a ruhámon akartam spórolni” – ezeket bánja a legtöbb ember az esküvő után

Emlékszem, mikor néhány napja szembetaláltam magam ezzel a reddites listával, szó szerint összetettem a kezem, és csendben hálát adtam érte az égnek. És nem csak azért, mert történetesen szombaton lesz az esküvőnk, és mostanra már eljutottunk az őrületnek arra a fokára, ahol a rózsaszín hattyúk is jó ötletnek tűnnek a kerti medencében. Nem. Én azért voltam hálás a gyűjtésért, mert legyen bármilyen furcsa is, megnyugtatott.

Számomra ez a lista az ékes példája, hogy még a legaprólékosabban szervezett és aztán a legtökéletesebben kivitelezett esküvőn is találni olyasmit, ami a végén a legjobb szándék ellenére is balul sült el, vagy olyat, ami valahogy elfelejtődött, és néhány hónappal a lagzi után már nagyon hiányzott. És hogy ez miért nyugtat meg? Hát mert alig-alig akadt a hozzászólók között olyan, akiben rossz élményként maradt volna meg az esküvője csak azért, mert utólag megbánt néhány dolgot.

Tény, hogy nekem még hátra van a nagy nap, egy dolog viszont így is van, amit biztosan másképp csinálnék, ha most újrakezdhetném: az első pillanattól komolyan venném a szervezést, és nem hagynám rá pusztán udvariasságból meg konfliktuskerülésből senkire (se a szüleimre, se a párom szüleire, se a barátokra), hogy helyettünk kitalálja, mi és hogyan legyen. Elvégre ez a mi napunk, mi tudjuk a legjobban, hogy mire van szükségünk.

Ezek után pedig jöjjön az az 5 dolog, amit az emberek leggyakrabban megbánnak az esküvő után:

1. Megbántam, hogy annyira siettettük a dolgokat

„Szilveszterkor jegyeztük el egymást, augusztusban pedig már házasodtunk is. Konkrétan az egész nyarunk a szervezéssel telt, miközben párommal mindketten igyekeztünk helytállni a munkahelyünkön teljes állásban. Még az esküvő előtti napon is dolgoztunk, így a párommal gyakorlatilag onnan estünk be az esküvőnkre is. Ha újra kezdhetném, ma már biztosan kivenném az esküvő előtti hetet, hogy egy kicsit rákészüljünk arra, ami történni fog velünk.”

2. Ma már nem hívnék annyi embert

„Ha elölről kellene kezdenem, az eredetileg meghívott emberek 75%-át biztosan nem hívnám meg. Leginkább azért, mert előtte és utána se láttam őket soha, nem is részei az életünknek. Azt a pénzt, amit amúgy rájuk költöttünk el, a fennmaradó 25%-ra költeném, és tartanék nekik egy szuper bulit.”

3. Nem csak fotós, videós is lenne

„Ma már bánom, hogy annak idején nem kértünk fel egy videóst, hogy örökítse meg az esküvőnket. Nagyon szép fotóink vannak, de a feleségemmel azon kaptuk magunkat, hogy az évfordulónkon szívesen végignéznénk videón is a nagy napunkat.”

4. Már bánom, hogy spóroltam a ruhán…

„Hiába tudtam pontosan, mit szeretnék, végül kiegyeztem egy attól homlokegyenest különböző ruhával, mert az olcsóbb volt. Persze, ma már azt kívánom, bárcsak egy kicsit határozottabb lettem volna a ruhát illetően, és inkább spóroltam volna a díszeken és a többi apróságon.”

5. Sajnálom, hogy nem mondtam a fotósunknak, hogy lazuljon kicsit

„Az egész esküvőn olyan érzésem volt, mintha üldözne minket. Nagyjából 30-45 percenként félre hívott minket a férjemmel, hogy képeket készítsen rólunk.”

+1: Ha újrakezdhetném, biztos nem én sütném a muffinokat a lagzira

„Azzal próbáltunk pénzt spórolni, hogy néhány dolgot mi magunk készítettünk el. Például a sört, a virágdíszeket és a desszertet. Utólag úgy érzem, teljesen elbaltázott döntés volt, mert a desszert őrült sok munka volt, cserébe egyáltalán nem volt olyan finom, mintha cukrászdából rendeltük volna.”