Látszólag tökéletes élete volt a kismamának, akit két kislányával együtt gyilkolt meg a férje

Shannan Watts valamint két kislánya, Celeste és Bella nevét múlt hét közepén ismerhette meg a világ azután, hogy nyomtalanul eltűntek coloradói otthonukból. Eltűnésüket az asszony egyik barátnője jelentette a rendőrségnek miután gyanús lett neki, hogy barátnője nem jelent meg azon az orvosi vizsgálaton, ahol először hallhatta volna születendő kisbabája szívverését.

Megtört családfőből hidegvérű gyilkos

Shannan férje, Chris Watts közvetlenül családja eltűnése után még „megtörten” nyilatkozott az egyik helyi tévécsatorna, a Denver7 stábjának. Az internetre feltöltött vágatlan interjúban a férfi elismerte, hogy az eltűnése előtt „hevesen vitázott feleségével” aztán gyorsan hozzátette, „üresnek érzi az életét gyerekei és felesége nélkül”, valamint hogy „élete legrosszabb éjszakája volt” az, amit az üres lakásban kellett töltenie. Az interjú végén annyit üzent feleségének, „jöjjön haza, bárhol is van”.

Sokan már az adásba került, vágott interjú után úgy érezték, valami nem stimmel az eltűnés, de leginkább a férj körül. A gyanújuk alig néhány nappal később igazolódott be, mikor Chris Watts beismerő vallomást tett a rendőrségen: bevallotta, hogy megfojtotta, majd a munkahelyén elásta feleségét, és elárulta azt is, hogy lányai holttestét – szintén a munkahelyén – olajos tartályokba rejtette. A két kislány meggyilkolásával Watts a feleségét vádolja, a hatóságok ennek ellenére csütörtökön három rendbeli, előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölés miatt emelhetnek vádat ellene, amiért az államban akár halálbüntetést is kiszabhatnak.

„A LEGJOBB férj a VILÁGON”

Miközben a gyilkosságok ügyében javában zajlik még a nyomozás, Shannan Watts Facebook-profilja emlékoldallá változott, ahol nemcsak a gyászoló családtagok és barátok, de az együtt érző ismeretlenek is megemlékezhetnek a fiatal anyukáról és lányairól. Az oldal kezelői úgy döntöttek, meghagyják Shannan összes korábbi posztját, hogy mindenki lássa, milyen különleges és boldog élete volt, amíg élt.

És valóban: a posztok tanúsága szerint Shannan élete irigylésre méltóan tökéletes volt. Egy szerető, odaadó férj oldalán élt, aki mindenben támogatta őt, olyan munkát végzett, ami nemcsak a pénzkereseti lehetőség volt, de a hobbija és a szenvedélye is, imádni valóan tökéletes kislányokat nevelt, sőt úton volt a harmadik gyerek is, akivel Shannan a terhességet mindennél könnyedebben, energikusan viselte. Csakhogy…

Csakhogy a lájkok, szívecskék és elismerő kommentek tengerén túl Shannan életében nem volt semmi álomszerű. Pláne irigylésre méltó. Mint kiderült, a házaspár súlyos anyagi problémákkal küzdött, az asszony a munkája miatt szinte folyton úton volt, lupusz betegsége miatt nagyon nehezen viselte a harmadik terhességét, és ha mindez nem lett volna elég, Chris sem volt épp az az odaadó férj, aki a képekről mosolygott vissza: vallomásában elmondta, hogy viszonya volt egy kolléganőjével, és külön akart költözni feleségétől, amit közvetlenül a gyilkosság előtt jelentett be.

A Facebookon mindenki tökéletes és senki sem az

A nehézségekről és a gondokról persze nem szóltak posztok, így talán nem is csoda, hogy Shannan barátai és ismerősei mind arról beszélnek, hogy „az égvilágon semmilyen jele nem volt annak, hogy Wattséknek gondjaik lettek volna”. Nem ők voltak az elsők, akik bedőltek annak, amit a közösségi oldalon láttak. 2015-ben egy pennsylvaniai egyetemista, Madison Holleran ismerősei is ugyanezt élték át, miután a fiatal, látszólag tökéletesen boldog lány öngyilkos lett.

Madison posztjaival az online térben egy aktív, boldog és népszerű lány képét festette magáról, csakhogy a valóságban súlyos mentális problémákkal – többek között depresszióval és öngyilkossági gondolatokkal – küszködött. Ezekről azonban senkinek még csak fogalma sem volt egészen addig, míg a mélybe nem vetette magát egy parkolóház 9. emeletéről. Még csak nem is gyanakodtak rá, elvégre „minden képen mosolygott, imádta az életet”.

„A közösségi oldalakon, amilyen a Facebook és az Instagram, mindannyian maszkot húzunk, és szerepet játszunk. Méghozzá nagyközönség előtt. Érthető, hogy ebben a helyzetben igyekszünk minél jobb színben feltűnni, közben pedig a nehézségeinkről, a problémáinkról, a minket szorongató érzésekről mélyen hallgatunk. Mindezt azért, hogy az online térben létrehozhassunk egy alternatív valóságot, ahol az életünk még csak véletlenül sem olyan szürke és egyhangú, amilyen a való életben” – mutat rá Sahlini Lal, a Montreali Egyetem mentális egészséggel foglalkozó tanszékének professzora.

Hozzáteszi, ha valaki be is akarna számolni legközelebbi barátainak a gondjairól, nem egy olyan platformon fogja megtenni, ahol erről a barátokkal együtt több száz, kvázi ismeretlen embernek is kitárulkozik. „Közösségi média ide vagy képmegosztók oda, a személyes kapcsolatokat és a nagy beszélgetéseket semmi sem tudja igazán pótolni.”

Itt semmi sem az, aminek látszik

Arról, hogy a különböző közösségi platformok, hosszú távon milyen hatással vannak a mentális egészségünkre, jelenleg is vitatkoznak a szakemberek. Léteznek már kutatások, melyek bizonyítják, hogy a túlzásba vitt közösségi médiahasználat túlzott stresszt, szorongást, sőt szélsőséges esetben depressziót is okozhat. Ahogy vannak olyan vizsgálatok is, melyek azt igyekeznek bizonyítani, hogy a tökéletes életért folytatott állandó küzdelem, pusztító hatással van nem csak az önbizalmunkra, de a társas kapcsolatainkra is.

Ha egyetlen videóban szeretnénk összefoglalni mindazt, ami az esetek egy jelentős részében a közösségi oldalakon folyik, ezt a 2014-es videót választanánk. Itt is hagyjuk. Tanulságul: