Kipróbáltuk a nagy ételérzékenység-tesztet! – 1. rész

A tüneteimmel (néhány havonta visszatérő, rettenetesen ronda és fájdalmas, gyulladt akné) sok éve járok orvostól orvosig. A nőgyógyásztól a gasztorenterológusig, a belgyógyásztól a bőrgyógyászig senki sem tudott rájönni a sokadik kivizsgálás után sem, mi okozza a panaszaimat. Gondoltam, most teszek egy próbát és az ételérzékenység területén keresem a gondom forrását, ezért úgy döntöttem, elvégeztetem a hazánkban elérhető egyetlen olyan ételintolerancia-tesztet, amely – kapaszkodjatok meg! – 220 alapélelmiszerről képes a vérünkből megmondani, hogy számunkra éltető táplálék vagy ártalmas méreg.

Ezt nem szabad félvállról venni!

Elindultam hát a diósdi laborba, ahol a nagy nap reggelén a Foodtest szakmai vezetője, dr. Krkos Károly laborszakorvos fogadott. Utálom a vérvételt, ezért a saját figyelemelterelésem gyanánt már a művelet közben faggatni kezdtem a doktor urat arról, milyen változatos tünetekhez járulhat hozzá a szervezetünkben az étel-intolerancia.

„Gyerekeknél a hasi panaszok mellett az ekcémás bőrelváltozásokon, valamint a figyelemzavaron javíthat az étrendváltoztatás. Felnőtteknél a gyomor-bélrendszeri problémák és különféle krónikus bőrbetegségek mellett az elhízással, az állandósult rossz közérzettel vagy pszichiátriai betegséggel küszködők várhatnak jobbulást a megfelelően beállított diétától” – foglalja össze az élelmiszer-intolerancia jellemző ismérveit a doktor úr, majd hozzáteszi: az utóbbi években egyre többen válunk érzékennyé, egyre többeknek okoznak problémát a táplálkozás terén a különböző élelmiszerfehérjék mint például a glutén. A szakirodalomban egyre több adat jelenik meg az élelmiszerekben alkalmazott egyes adalékok, a növényvédelemhez használt bizonyos vegyszerek káros hatásáról. Ezek a szervezetünkbe kerülve különböző kóros folyamatokat indíthatnak el, többek között az emésztőrendszerünkben. Ez a folyamat vezethet sajnos oda, hogy idővel a liszttel, tejjel, és más élelmiszerrel szemben felnőtt korban alakul ki ételintolerancia, feltehetően az örökletes hajlam és a kedvezőtlen környezeti tényezők miatt olyanokban is, akiknek gyermek- vagy fiatalkorában sosem voltak ilyen jellegű problémáik.

4 Fotó megtekintése Kipróbáltuk a nagy ételérzékenység-tesztet! – 1. rész Csak egy tűszúrás az egész Még több + Fotók: Hernád Géza Még több + Fotók: Hernád Géza Még több + dr. Krkos Károly laborszakorvos Még több +

Az alapos szakorvosi kivizsgálás után számos elhúzódó, nehezen kezelhető állapot esetén mindenképpen figyelmet kellene fordítanunk étrendünkre is. Ha a szerencsétlen génállományunk és a nemtörődömségünk kéz a kézben jár, akár megeshet, hogy az emésztőrendszerünk átenged nagyobb élelmiszer-összetevőket, melyek a bélfalon átjutva állandó gyulladásos állapothoz és sok kellemetlen tünet kialakulásához vezethet és – ami nem titok: a súlyos betegségek előszobája. Így hát, ha a tüneteink alapján étel-intoleranciára gyanakszunk, nem szabad félvállról vennünk a dolgot!

Az emberek mintegy 70%-a pozitív teszttel megy haza!

Mire eddig jutunk a beszélgetésben, engem már régen megszúrtak, és a vérzés is elállt. Most arra vagyok kíváncsi, mi történik ez után a mintámmal, hogy működik maga a teszt? Ekkor megtudom a doktor úrtól: nagyon fontos, hogy az itteni vérvétel előtt senki ne kezdjen semmiféle diétába, mert a teszt csak olyan anyagra való érzékenységet képes kimutatni a vérünkből, amit rendszeresen fogyasztunk. Megnyugtatom, hogy mielőtt idejöttem, két hétig tömtem magamba a francia hagymalevest cipóban, a harcsapaprikást túrós csuszával és desszertnek a somlói galuskát, mire a doktor úr nevetve mondja, hogy akkor az én vérem most tökéletes alapanyag a hiteles kiértékeléshez. „Itt, a laborban az úgynevezett ELISA technikát használjuk – árulja el dr. Krkos Károly. – Ezt a következőképpen kell elképzelni: az ételkomponenseket rárögzítik egy kis membránra, ezt reagáltatjuk a páciens vérmintájával, és ha van benne az adott élelmiszer ellen termelt ellenanyag, az egyszerűen rákötődik az ételre. Ezt követően egy másik ellenanyagot adunk a teszthez, ami, bonyolultan hangzik, de valójában az az emberi ellenanyagok ellen termelt, enzimmel jelölt ellenanyag. A reakció végén a kimutatni kívánt ellenanyagot az élelmiszerkomponens és a második ellenanyag mint egy szendvicset fogja közre. Az enzim feladata, hogy a megfelelő reagens hozzáadása után színváltozást hozzon létre. Ott keletkezik színes folt, ahol az érzékenységet okozó ellenanyag kikötődött. A színek erősségét a vizsgálat során egy számítógépes program értékeli, így tudjuk meghatározni azt, hogy a páciens milyen fokon érzékeny az adott élelmiszerre.” Miközben a labor eszközeit nézegetjük, dr. Krkos Károly elárulja: az ide vérvételre érkezők mintegy 70%-a távozik úgy, hogy a gyanúja nem volt alaptalan, a tünetei hátterében élelmiszer-intolerancia áll.

8 Fotó megtekintése Kipróbáltuk a nagy ételérzékenység-tesztet! – 1. rész Fotók: Hernád Géza Még több + Fotók: Hernád Géza Még több + Fotók: Hernád Géza Még több + Fotók: Hernád Géza Még több + Fotók: Hernád Géza Még több + Fotók: Hernád Géza Még több + Fotók: Hernád Géza Még több + Fotók: Hernád Géza Még több +

Az életmódváltás az egyetlen gyógyszer

És hogy ilyenkor mi a teendő? Nem nehéz kitalálni. Száműzni az étrendünkből az eredmény szerint számunkra káros ételeket, okosan betartani a labor dietetikusának étkezési tanácsait és türelmesen várni, hogy megtörténjen a csoda – ami hiába is reménykedtem, nem két nap alatt következik be. Az eddigi tapasztalatok szerint 2-3 hétre van szükség ahhoz, hogy az új, számunkra kellemetlenséget okozó élelmiszertől vagy élelmiszerektől mentes étrendünk megmutassa nekünk a kedvező hatásait. Kinek – hol. Nekem a tükörben. Bízom abban, hogy a vizsgálatnak köszönhetően végre kiderül, az én esetemben hol van a kutya elásva, mi okozza azokat a tüneteket, amelyek miatt időről időre megcsappan az önbizalmam, és vannak napok, amikor nemhogy emberekkel találkozni, de utcára menni sem szeretek. 34 éves vagyok, és nagyon boldog lennék, ha a gyulladt, fájdalmas pattanásoktól az arcomon egy életre elköszönhetnék! Épp ezért, izgatottan várom a vizsgálat eredményét, amely tíz napon belül megérkezik. A leleten szereplő dolgokról pedig persze tudósítani fogok itt, az NLCafé életmód rovatában, mint ahogyan a későbbiekben arról is, hogy az előírt diéta – már ha lesz, remélem, lesz! – hogyan hatott a testemre, a közérzetemre, és legfőképp a bőröm állapotára!

Egyszóval hamarosan találkozunk a következő részben!