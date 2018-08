3 tipp, hogy tovább tartson a nyári barnaságod

Nagyon leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy bőröd barnaságát a melanin nevű festékanyagnak köszönheted, ami akkor termelődik nagyobb mennyiségben, amikor fokozott napsugárzás éri a bőrt. Ha kevesebbet tartózkodsz napon – ami a nyaralás végeztével elkerülhetetlen -, a melanin termelését is takaréklángra állítja a szervezet, így a bőröd színe óhatatlanul veszíteni kezd a barnaságából. Hogy ki mennyi ideig marad csokibarna, függ a genetikai adottságoktól, a táplálkozástól, a bőrápolási szokásoktól és az életmódtól is, aki igazán szerencsés, annak csak 1 hónap múlva kezd fakulni a bőre, a nagy átlag azonban már 1 hét napmentesség után észreveheti magán a változást. A bőr hidratálása kulcsfontosságú, nem csak napozás után, hanem már a napfürdőzés előtt is.

1) Bőrbarát ételek

Ahhoz, hogy minél hosszabb ideig megmaradjon a napbarnított bőrszíned, érdemes odafigyelned arra, hogy mi kerül a tányérodra. Az ilyenkor termő zöldségek és gyümölcsök, a tengeri halak és a csonthéjasok tele vannak olyan ásványi anyagokkal, vitaminokkal és zsírsavakkal, amelyek kedvezően hatnak a bőrre. A béta-karotin és a likopin csodás antioxidánsok, amik hozzájárulhatnak a barnaságod tartósságához. Ezeket leginkább sárgabarackkal, sárgarépával, kaliforniai paprikával, paradicsommal és spenóttal veheted magadhoz. Azt pedig mondanunk sem kell, hogy az elegendő folyadékbevitelre is figyelj oda minden nap!

2) Barnító bőrápolás

A tartós napsugárzás, a sós vagy klóros víz és a légkondicionáló stresszként hat a bőrre, ami tovább csökkentheti a melatonin szintjét. Megfelelő hidratálással kárpótolhatod a bőrödet, és ráveheted arra, hogy hosszabban megőrizze a nyáron szerzett színét. Vannak, akik azt javasolják, hogy akkor is érdemes napozás utáni készítményeket és bőrápoló szérumokat használni, amikor már rég visszatértél a munkába, ezek ugyanis mélyebben hidratálják a bőrödet és sok értékes összetevőt tartalmaznak. A bőrradírral érdemes csínján bánni, ha semmiképp sem szeretnél lemondani róla, mindenképp csak finom szemcséjű radírt válassz és csak kíméletesen vidd fel a bőrödre!

3) Úszol? Zuhanyozz!

Kevesen tudják, mégis igaz, hogy az uszodák vizében lévő klór fakíthatja a bőrt. Ha rendszeresen úszol és nem csak a nyaralás alatt csobbantál a medencében, próbálj meg minél hamarabb lezuhanyozni úszás után, hogy leöblíthesd a bőrödre került klórt. Ez utóbbi egyébként azért kerül a vízbe, hogy útját állja a vírusok, a baktériumok és gombák szaporodásának, így egyfelől hasznos, a barnaságnak azonban cseppet sem kedvez.