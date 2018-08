Narancsbőr ellen: az 5 legjobb házilag készíthető krémünk, a világbajnok ajánlásával!

Bánkuti Gabriella testépítő világbajnok, edző és életmódszakértő Korzikán „lesétálta” a GR20 gyalogtúrát. Gabi korábban is volt Korzikán, akkor idegenlégiósoknak tartott edzést, amit itt nézhettek meg. Most pedig fogadjátok meg tuti tippjeit és vegyétek fel a harcot a narancsbőr ellen!

1. Házi cellulitkrém

Otthon is elkészítheted a saját, illóolajos narancsbőr elleni krémedet a következő hozzávalókból:

3/4 csésze kókuszolaj

2 evőkanál méhviasz

3 evőkanál mogyoróolaj

10 csepp boróka-illóolaj

10 csepp rozmaring-illóolaj

30 csepp grapefruit-illóolaj

30 csepp citromillóolaj

Az elkészítés nagyon egyszerű:

1. lépés – Keverd össze az összes illóolajat a 3 ek. mogyoróolajjal, amíg egyenletes nem lesz.

2. lépés – A méhviaszt közepes hőfokon melegítsd fel, és add hozzá a szintén közepes hőfokon felmelegített kókuszolajat.

3. lépés – Amikor a méhviasz és a kókuszolaj folyékony, add hozzá az az illóolajokat, és keverd össze.

4. lépés – A kapott folyékony, illatos anyagot öntsd tégelybe vagy (sötét színű) üvegbe, és amikor nem használod, tárold hűvös, száraz helyen.

Miért ez a kedvenc házilag elkészített krémem?

Ez a házi cellulitkrém csodákra képes az illóolajoknak köszönhetően. Ezt mindenképp ki kell próbálnod!

A borókaolaj vízhajtó és bőrtisztító hatású, egyben stimulálja a vérkeringést.

A rozmaring jó hatással van a vérkeringésre, tisztítja a nyirokrendszert, és méregtelenít. A citrusfélék és a grapefruitolajak szintén hatékonyak a vérkeringés növelésében, és méregtelenítik a szöveteket a toxikus anyagoktól.

A mogyoróolaj táplálja a bőrt, puhává és selymessé teszi, miközben jelentősen csökkenti a bőrön található gödröcskéket.

A méhviasz és a kókuszolaj könnyedén felszívódnak a bőrbe, segítenek a szükséges nedvesség bejuttatásában, és egyszerűen egy nagyszerű krémalapot adnak.

Ez a fantasztikus krém kiváló masszázsokhoz és cellulit elleni gépek hatékonyságának növelésében is.

Ha szeretnél minél hamarabb megszabadulni a narancsbőrtől, használd naponta kétszer: egyszer reggel, egyszer lefekvés előtt úgy, hogy fürdés után alaposan masszírozd be a bőrbe.

2. Bőrfeszesítő olaj gyorsan

Ehhez csak pár összetevőre van szükségünk! Gyors és praktikus megoldás!

Hozzávalók:

1 dl szőlőmagolaj

15-20 csepp menta- vagy 15-20 csepp citromillóolaj



Elkészítés: Öntsük össze a hozzávalókat, és rázzuk össze. Nekem legjobban spray formájában jött be, de egy kiürült babaolajos flakon is megteszi.

3. Kávés cellulitbőrradír:

Ki nem szereti a kávé illatát? A kávét alapanyagként a csúcstechnológiás narancsbőr elleni krémekben használják. Nemcsak élénkíti a bőrt, és a vérkeringés ellátottságot fokozza, hanem tisztít, és kellemes illatot ad a bőrnek. A házilag elkészített kávés krémünk sokkal költséghatékonyabb, mint a bolti megfelelőik.

Hozzávalók:

3 evőkanál kávé (darált)

2 dl olívaolaj

2 dl kókuszolaj

3 evőkanál aloe vera gél

Elkészítés: A folyékony halmazállapotú kókuszzsírt és olívaolajat keverjük össze, majd adjuk ehhez az aloe vera gélt és a 3 evőkanál darált kávénkat. Az összetevőket alaposan rázzuk össze, majd tegyük hűtőbe kicsit összeállni. A kapott kásás anyagunkat meleg fürdő után alaposan masszírozzuk be a problémás területbe, majd 10 perc múlva öblítsük le. A kávészemek alkalmasak a bőrradírozásra is. Ha durvább anyagot szeretnél, nagyobb szeműre őröld a kávédat. A maradékot tedd hűtőbe, és bármikor felhasználhatod. Használd minden este lefekvés előtt vagy a reggeli tusolás után. Ne felejtsd el leöblíteni.

Miért szeretem?

Kávé: A koffein tágítja az ereket és tonizálja a bőrt. Emellett növeli a vérkeringést és csökkenti a bőr alatti vízmennyiséget

Olívaolaj: E-vitamint és más antioxidánsokat tartalmaz, amelyek ápolják, feltöltik a bőrt.

A kókuszolaj: Hidratálja a bőrt és segíti a többi összetevő felszívódását.

Aloe vera gél: gyulladáscsökkentő, bőrnyugtató hatásokkal rendelkezik.

4. Narancsbőr elleni pakolás

Házilag készíthetünk olyan krémet, amely már 3 alkalom után tónusosabbá teszi a problémás területet, sőt 4 hét után a bőr egyenletesebb és tömörebb lesz!

Ebben a receptben is használunk kávét és még egy kis kakaóport is. A kakaó teobromint tartalmaz, amely gátolja a zsír felgyülemlését a szövetek között és serkenti a lipolízist (zsírégetést), a kávé pedig karcsúsító és vízhajtó hatása miatt serkenti a mikrokeringést, fokozza a sejtek anyagcseréjét és segít eltávolítani a méreganyagokat.

Hozzávalók

4 kiskanál keserű kakaópor

kávézacc (3-4 személyes főzőből)

2 kiskanál nagy szemű konyhasó

langyos víz vagy zöld tea

2 csepp citromillóolaj

2 csepp ciprusillóolaj

2 csepp boróka-illóolaj

Elkészítés: Keverjük össze a kakaót, a kávét és a sót, majd adjunk hozzájuk annyi vizet vagy zöld teát, hogy jól kenhető, de a bőrről le nem csúszó krémet kapjunk, végül csepegtessük bele az illóolajokat. Kenjük el a pakolást a combokra, fenékre, hasra, a hát alsó részére, a felkarra vagy ahol a bőr problémás, alaposan masszírozzuk be. Majd vagy vegyük fel az izzasztó nadrágunkat, vagy tekerjük be magunkat. Hagyjuk hatni a jótékony hatóanyagokat 30 percig, majd öblítsük le hűs-langyos vízzel. Alkalmazzuk a pakolást hetente 2 alkalommal. Sportolóknak javaslom, hogy az edzések előtt masszírozzák be ezt a krémet a bőrbe, és erre vegyék fel az izzasztó nadrágot. A meleg hatására nemcsak élénkítjük a szövetek vérellátását, hanem selymes bőrt is kapunk.

5. Narancsos-fahéjas cellulitkrém

A narancsbőr elleni harcban sokan azért bizonytalanodnak el, mert nem vesznek észre gyors javuló tendenciát. Az bizonyos, hogy a krémeknek, pakolásoknak, testradíroknak is hosszabb időt kell adni, legtöbbször egy-két hét után lehet igazán látható, érezhető javulást tapasztalni. Természetesen az optimális étkezés, méregtelenítés és a sportolás is csak gyorsítja a pozitív folyamatokat.

Ez a recept viszont tényleg kiváló, tapasztalatom alapján gyors változást tud produkálni. Ha te is azok közé tartozol, akik hamar várják az eredményt, akkor ezt a receptet próbáld ki.

A citrusfélék, ahogy már említettem, élénkítik a bőrt, feszesítenek, és a toxikus anyagokat kiűzik a szövetekből. Ehhez párosítjuk az élénkítő hatású fahéjat, így egy igen kiváló krémet kapunk.

Tipp: érzékeny bőrűek először kisebb bőrfelületen próbálják ki ezt a krémet, mert a fahéj sok esetben bőrirritációt hoz létre. A krém eltarthatósági ideje kb. 30 nap.

Hozzávalók:

narancsillóolaj 15 csepp

fahéjillóolaj 15 csepp

2 dl kókuszolaj

A folyékony (max. langyos, nem meleg) halmazállapotú kókuszolajba keverjük be az illóolajokat, és rázzuk össze. A kész olajjal alaposan masszírozzuk át a problémás területeket. Aki bírja, használjon izzasztónadrágot az olajok alaposabb felszívódása érdekében.

Miért szeretem?

Kókuszolaj: Kiváló a pórusok megnyitásához, és segíti az olajok felszívódását.

Narancsillóolaj: Erősíti az ereket, fokozza a vérkeringést és tisztítja a nyirokrendszert.

Fahéjillóolaj: Megerősíti a kötőszöveteket és növeli a citrus olajok hatékonyságát.