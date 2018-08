Zseniális tippek a narancsbőr elleni harcban a világbajnoktól!

Nők ezrei pánikolnak amikor a ruhát le kell dobni, legyen az egy szexuális kapcsolat során, vagy csak egyszerűen, amikor nyaralni megyünk életünk párjával, takargatjuk magunkat, hosszú pólóruhákat hordunk, miközben belső feszültség lesz úrrá rajtunk testi „fogyatékosságunk” miatt. Talán még edzőterembe is lementünk, bevállaltunk a legkeményebb aerobic-órákat, vagy belevágtunk a súlyzós edzésbe, közben pedig koplalunk, egyre idegesebbek leszünk, és mégsem jön a várva várt hatás. Vannak olyanok, akik már mindent kipróbáltak, krémeket, tekercselést, zsírbontást vagy még ennél drasztikusabb, fájdalmasabb beavatkozásokat, mégsem tudnak megszabadulni a narancsbőrtől. Vajon ez öröklött, vagy szerezzük? Lehet tenni ellene, meg lehet előzni? Ezeket a gondolatokat fogjuk végigfuttatni a mostani cikkemben.

Ez a kis levél adott inspirációt arra, hogy bővebben foglalkozzunk a makacsul ragaszkodó cellulittal

Érdekelne, hogyan tudnám eltüntetni?! A sejhajom és a combom az, ami rendkívül frusztrál,

Minden megoldás érdekel, pirula, kencefice, masszázs, csodakezelés, bármi.

Elég összetett dolog ez tudom, de mindent megtennék, hogy végleg elűzzem! Rita

Magadra ismertél?

Te is küzdöttél már a makacs zsírpárnák ellen? Ne csüggedj, ezen minden Nő megpróbálkozik legalább egyszer.

A cellulit valójában a narancsbőr konyhanyelven. Azt tapasztalom, hogy ezek a bőr középső rétegén, a kötőszöveten áttüremkedő gödröcskék, mára már szinte mindenkin megjelenhet, nem csak a nőkön, hanem a férfi fenék és derék rész sem védett, sőt a gyerekek (túlsúlyos, vagy molettebb) hasi, combi részén is megtalálható, ennek fő oka a nem minőségi, tartósítószereket, transzzsírokat tartalmazó, gyorsételek fogyasztása, de ne rohanjunk ennyire előre.

A narancsbőr több ok miatt alakul ki, vegyük ezt szemügyre.

1. adottság és öröklődés – igazából örökölni nem tudjuk, de a hajlamot igen, tehát, akinek érzékenyebb az emésztése és a kötőszövetei a hormonháztartása miatt lazább, ott könnyebben észrevehető és könnyebben kialakulhat a narancsbőr. Karban tudjuk tartani megfelelő súlyzós és kardió edzés arányával. Itt meg kell állnom egy ponton, mert azt fontos tudni, hogy a kardió típusú edzés és a súlyzós edzés során teljesen más energianyerési folyamatok mennek végbe a szervezetben, tehát, ha a kettőt keverjük úgy a leghatásosabb. Ezért érdemes kardió típusú blokkot betenni az edzésterv elejére, végére, sőt a gyakorlatok közé is pl.: 5p intervall típusú blokkot, azért, hogy a pulzustartományunk állandó mozgásban legyen. Sokan elrontják azzal, hogy sokat futnak, de nem súlyzóznak, ami a szöveteket kifeszíti, így plöttyedtek lesznek, igaz, vékonyak, csak sajnos az izom is leég a testről. Tehát lehet valaki 50 kilósan vékony és plötty, a sok ilyen edzéstől, és lehet 50 kilósan izmos és feszes a kardió típusú és súlyzós edzés megfelelő arányától.

2. étkezés – A rengeteg elfogyasztott finomított élelmiszer és a bennük lévő tartósítószer, E-betűk, adalékanyagok, ízfokozók és a cukor, ha nagy mennyiségben kerül a szervezetbe ( a cukor nagy része a májban lebontódik) , túltelítődik.

Egy idő után a szervezet képtelen lebontani és, ha nem méregtelenítünk, nem iszunk megfelelő mennyiségű folyadékot, vagy tartunk tehermentesítő napokat, ráadásul folyamatosan bombázzuk magunkat ilyeneket tartalmazó élelmiszerekkel, akkor nem tudja a szervezet hova tenni, de valamit tennie kell vele. Mivel a szervezetünk védeni akarja magát, nem tud mit tenni, becsomagolja egy zsírsejtbe és elraktározza. Mit kell tehát tennünk?

Fehér liszt, cukor, tejtermékek elhagyása javasolt, ezen kívül kerüljük a tartósítószeres, konzerv-, üveges, finomított, előre készített, transzzsírokban gazdag ételeket. Napi szinten együnk sok gyümölcsöt, és zöldséget, legalább annyit, mint húst. A húsban is egyébként nagyon sok hormon és egyéb „töltőanyag” lehet, ennek a mellékhatásaként találhatsz apró fehér pöttyöket a kézfejed lefeszítése során, a tenyereden. Ha ilyet tapasztalsz az mind méreganyag, tehát nem árt átgondolni az étkezésedet és újratervezni.

3. vérkeringés – ezeken a területeken a vérkeringés ellátottsága nem megfelelő, többet kell rá edzeni, vagy érdemes külső vérkeringést serkentő krémek használata (pl: paprikakrém). Én mondjuk 1x kentem magamra ilyet, de soha többet, azt hittem, leég a bőröm. Aki nem szereti a brutális módszereket, alkalmazzon fahéjas krémet vagy kávézaccos testdörzsölést.

A masszázs is megfelelő, vagy megfelelő kozmetikai segítség. Biztos van rá valami szuper gép. Ettől függetlenül, ha nem eszünk megfelelően, és nem sportolunk, nem fogjuk a kellő hatást elérni, és csak kidobjuk a pénzt az ablakon.

4. méregtelenítés elősegítése – Méregteleníteni, kellő mennyiségű folyadékbevitellel is lehet. Az alkohol, a koffein, gerjeszti a narancsbőr kialakulást, így azt próbáljuk meg visszafogni, vagy teljesen elhagyni. Kávé helyett zöld, vagy fekete tea javasolt, alkohol esetén, ha választani kell, akkor száraz fehér, vörös bort igyunk a barátainkkal. A folyadékfogyasztás mennyisége érje el a 3-4 litert, ami lehet szénsavmentes ásványvíz vagy gyógytea. Az utolsókból kifejezetten javasolt a mezeizsurló-, a pitypang- és a csalántea fogyasztása. Ha teát készítünk, ne nyúljunk bele fém kanállal, mert tönkreteszi az értékes hatóanyagokat. És porcelán vagy kerámia bögréből igyuk.

5. Méregteleníteni lehet táplálékkiegészítőkkel is, kifejezetten javasolt edzések előtt L-carnitine +cróm picolinát fogyasztása, illetve CLA, HCA, Zöld tea kivonat, L-hisztidine értágító, vérbőségfokozó használata, ezen kívül vitaminok, nyomelemek, L-lizin a szövetek erősítéséért.

A béltisztítás is jó ebben a tehermentesítő időszakban. Colon care készítmények kifejezetten jótékonyak lehetnek.

6. Stressz – Tudom, a csapból is ez folyik, de igen a stressz is rossz hatással lehet a vérkeringésre és így a szövetek állapotára is, sőt az anyagcsere-folyamatok torzulásához is vezet. Próbáljunk meg lazítani, biztos mindenkinek meg van erre a technikája. Gyertya, illóolajlámpa, nyugtató alvás, csoportos terápiák, séta a szabadban a gyerekekkel, a kutyánkkal.

7. Méregtelenítés egyéb módon: masszázzsal, köpölyözéssel, infra szauna, infra (shape) bicikli, hypoxitréner használatával.

Ebben az időszakban pozitív eredményeket tud produkálni a nyirokmasszázs a lipomasszázs, a zsírbontó technikák, az illóolajos masszázsok, a köpölyözés, a sófürdő és az iszappakolás is.

8. Hideg-meleg víz: a bőr erősítése érdekében is kiváló technika a hideg-meleg víz váltakozása. Kezdők ne egyből a leghidegebb–legmelegebb variációval kezdjék, hanem óvatosan szoktassák hozzá szervezetüket a hőmérséklet váltakoztatásnak. Magas vérnyomásban szenvedőknek, szívproblémásoknak nem javasoljuk. Hideg vízzel kezdjük, majd jöhet a meleg, majd megint hideg és így tovább kedv, érzés szerint. Mindig hideggel zárjunk.

9. Anticellulit, kompressziós harisnya használata: az utóbbiak elég változatosak és fontos funkciót látnak el, csak szakorvos írja fel nekünk. Kérdezzük meg, hogy egyáltalán javasolja-e nekünk, illetve, ha igen melyik fajtát, mert a harisnyák 1-4-ig különböző besorolásúak, a funkció alapján. Inkább azoknak javaslom, akik vizesednek is.

Anticellulit harisnyát az edzések során is lehet viselni, harisnyaboltokban megkapható, valójában fokozzák az érintett terület vérkeringését, így fejti ki jótékony hatását.

10. Izzadjunk: izzadni nem csak a szaunában, infra biciklikben lehet, hanem mi magunk is vásárolhatunk erre kitalált alakformáló nadrágokat, amik edzés során, fokozzák a vérkeringést. Ha erre nincsen módunk, akkor a hőtermelés fokozása érdekében vastagon öltözzünk fel az edzéseinkhez.

11. Szokjunk le a dohányzásról! A cigarettákban található káros anyagok sem jók a bőrnek. A bőr szerkezetét megváltoztatják, hamarabb indulna el az öregedési folyamatok, és a bőr megereszkedik, veszít a feszességéből. Tudom, hogy nagyon nehéz meghozni az elhatározást, de legalább csökkentsük le a napi elszívott szálak mennyiségét.

A cikk szerzője Bánkuti Gabriella fitneszvilágbajnok, tréner, itt megnézheted, hogyan edzette a francia idegenlégiósokat.

Összefoglalás

Konklúzió: kardió típusú és súlyzós edzés együttese, megfelelően kialakítva +megfelelő étkezés, sok zöldség és gyümölcs +Vérkeringés fokozása +méregtelenítés elősegítése +sok folyadék vezet megfelelő eredményre.

Ne felejtsük el, hogy ez nem egy nap alatt fog megváltozni. Legyünk türelmesek és célorientáltak. Érdemes több technikát együttesen alkalmazni, a gyorsabb, hatásos eredmény elérése érdekében. Hozzáteszem csodaszerek nincsenek, aki hajlamos rá, annál vissza fog térni, ha az életmódját nem változtatja meg!

Mit tehetünk otthon?

1. kezdd a reggeled ébredés után kávé előtt 3 dl tiszta vízzel, természetesen szénsavmentessel.

2. napi szinten igyál meg máj és vesetisztító teából (gyógynövény) legalább 1- 1,5 litert, ezenkívül pedig szénsavmentes vízből még 1-2 litert. A sok folyadék kell a test tisztulásához.

3. reggelire fogyassz, zöldség- vagy gyümölcslevet (frissen facsartat), vagy frissen egyél zöldséget, gyümölcsöt, ez fokozza az anyagcseréd.

4. reggeli fürdésnél használj hideg-meleg zuhanyt, hogy feszesedjen a bőröd. Meg lehet szokni, de hideg vízzel fejezd be a tusolást

5. hetente 2-3 alkalommal saját magadat masszírozd át (a problémás területeket) vákuum gumiharanggal és valami vérbőség fokozó krémmel (pl: fahéj)

6. rendszeresen 2 óránként egyél, kerüld a tejtermékeket, a gabonaféléket, a cukros és fehérlisztes termékeket, az adalékanyagokat, és gyorsétkezdei ételeket.

7. természetesen mozogj, a kardió típusú edzéshez vegyél fel guminadrágot, vagy fóliázd be magad. Heti 3-4 edzés javasolt! A Szobafitnesz 5 perces videóim tökéletes választások, tudod, a youtube csatornámon megtalálod az edzésvideókat. Ingyenesen letölthetők.