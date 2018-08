Megalázták a kórház parkolójában az anyukát, amikor halálos beteg fiáért ment

„Te lusta dög. Nem is volt veled mozgássérült, pedig ezeket a helyeket nekik tartják fenn” – olvasható azon a finoman szólva sem túl kedves cetlin, amit a minap hagytak Emma Doherty kocsijának a szélvédőjén a liverpooli gyerekkórház parkolójában. „Nem dühöt, sokkal inkább csalódottságot éreztem, mikor megláttam a szöveget” – idézi a Scary Mommy című oldal Emmát.

Az anyuka elismerte, mivel aznap beteg kisfiáért ment a kórházba, egyedül parkolt be a mozgássérült parkolóhelyre. „A fiam alig 3 éves, de a rövid élete miatt már három nyitott szívműtéten, két gyomorműtéten és egy tüdőműtéten is átesett. A fél életét az intenzív osztályon töltötte. Értem én, hogy kívülről nem látszik rajta, hogy mozgássérült, de hol van az előírva, hogy a mozgássérült parkolót csak kerekesszékkel, vagy épp bottal közlekedők használhatják.”

Emma azt mondja, nem érti, hogy vehette a cetli írója a bátorságot, hogy megvádolja őt azzal, jogtalanul használja a mozgássérült kártyát. „Ha az író alaposabban megnézte volna a kártyát, ami ott volt a szélvédő mögött, láthatta volna rajta a kisfiam fotóját. És biztos vagyok benne, hogy látta is, mégis itt hagyta nekünk ezt a cetlit” – panaszolta.

Az anyuka az eset után úgy döntött, lefotózza, és a Facebook-oldalán is megosztja a keresetlen szavakat. Egyrészt azért, mert szeretné, ha a ilyen-olyan formában az írójához is eljutna, hogy hibát követett el, másrészt tanulságul mindenki más számára. „Szeretném, ha az emberek egyszer és mindenkorra megtanulnák, hogy lehet valaki fogyatékkal élő akkor is, ha nem mozgáskorlátozott.”