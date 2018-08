Te is vidéken kezdenél újra? Tippek azoktól, akiknek már sikerült

A hely kiválasztása

Az egyik legfontosabb tényező, amin később már nem lehet változtatni. Ha nemcsak lakhelyet, hanem karriert is szeretnél váltani, fel kell előzetesen mérni, hogy a helyszínen vagy a közelben van-e a fizetőképes kereslet, van-e megfelelő infrastruktúra – beleértve a széles sávú internetkapcsolatot is. A Dióliget kialakítása előtt Misi-Kovács Valéria a párjával egy éven át kereste azt a telket, ami kellően különleges, és nincs is távol Budapesttől, ahonnan a leendő vendégeket várták. Így találtak rá a 180 diófából álló birtokra, alig egy órányi autóútra a fővárostól. Persze, a szerencse is jól jön, Csetvei Krisztina, a Csetvei Pincészet alapítója egy borkóstolóra érkezvén rossz helyre parkolt, és így akadt rá egy eladó borospincére.

Beilleszkedés

Vakáció közben kevésbé számít, hogy vannak-e a faluban barátaink, de ha odaköltözöl, ezeket a kapcsolatokat egyenként fel kell építeni. Molnár-Mersitz Ágnes, az őrségi Kosbor panzió alapítója például ezért hívta meg a megnyitó ünnepségre a falu apraját-nagyját. Sokat jelenthet, ha az egész közösségért, a falu vagy akár a környék felemelkedéséért is dolgozol – ahogy Csetvei Kriszta is a móri borvidék felfuttatását, Kovács Bea, a Búzalelke Pékség alapítója a Szent György-hegyen élők jobb összetartását tűzte ki célul.

Nem megy minden gombnyomásra

A lassulás pár napig feltölt, de ha a könnyedén, gyorsan, olajozottan működő dolgokhoz vagyunk hozzászokva, ez néhány hét után bosszantóvá is válhat. Ha ügyeket intézünk, el kell fogadni, hogy itt nemcsak hétvégén, de hétköznap is lassabb az élet, lehet, hogy épp két falubeli jóízű beszélgetése akasztja meg a forgalmat.

Vadromantika

Pár napig vagy akár egy hétig üdítő lehet egy kicsit kiszakadni a civilizációból, de bírnád ezt hosszabb távon is? Kovács Bea például a teleket is a hegyen töltötte, ahol nem volt központi fűtés, ha leesett a hó, csak gyalog lehetett feljutni, és néha még a vízcsövek is megfagytak – ilyenkor pedig meleg víz nélkül maradt. De az is meglepő lehet, hogy csak akkor van mit enni, hogyha főzöl magadra és egy jó gyros is hosszabb autóútra lesz tőled.

Szaktudás

Egy-egy új szakma kívülről nézve egyszerűnek tűnhet, de nem árt előre felkészülni, mert tartogathat meglepetéseket. Van, hogy ez átmeneti, mert karám hiányában pár óra kergetés után akár el is tudod kapni a kecskéket, de lehet, hogy tartósan kihat a jövedelmezőségre, ahogy a Kosbor panzió kialakításakor történt. Molnár-Mersitz Ágnes mindenképpen meg szerette volna tartani az eredeti épület alaprajzát, ami viszont szállodaszakmai szempontból nem volt előnyös – ez pedig a jóval magasabb üzemeltetési költségekben tükröződik.

(Kovács Ambrus / Újraterveztem.hu)