Imádnivaló a 75 éves karatézó nagyi

Puszta kézzel töri szét a fadeszkákat, nála háromszor nagyobb férfiakkal is elbánik, miközben ízületi gyulladásban szenved, és térdprotézise van. Ő a 75 éves, karateimádó, angol nyugdíjas Ede Smith. A mindössze 158 centi magas, egykori katonanő 5 évvel ezelőtt kóstolt bele a harcművészetbe, amikor az unokáját hordta az iskolai karateedzésekre. Az idős hölgy azonban ott ragadt, sőt annyira a karate rabjává vált, hogy nem sok választja el a fekete öv megszerzésétől.

„Szeretem a karatét, mert azt bizonyítja nekem, hogy képes vagyok olyan dolgokat megcsinálni, amelyekről nem is gondoltam, hogy képes lennék” – vallotta be Ede, akinek a harcművészet abban is sokat segített, hogy ilyen idősen szellemileg fitt maradjon.

„Rheumatoid arthritisem van, térdprotézis műtétem volt, magas a kalciumszintem, de ezek sosem akadályoztak meg abban, hogy élvezzem a karatét, a fájdalmaim ellenére is csinálom” – mondta az 5 unokás idős nő.

Oktatója csak dicsérni tudja. „Ede elképesztő. Már régóta jár hozzánk, ő a legnagyszerűbb nagykövete a karaténak. Jaj, annak, aki meg akarja támadni!”

