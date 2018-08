71 évesen tetováltatott haldokló cicája emlékére

Csuklótetkót készíttetett az angliai Burnley-ben élő Lesley Holmes. A 71 éves nő egy mancsnyomatos szívet varratott a csuklójára házi kedvence, a 17 éves Twerpy emlékére. Az idős macska ugyanis súlyos májbeteg, gazdájának sajnos hamarosan el kell búcsúznia tőle.

Lesley úgy gondolta, hogy a csuklótetkó örökre emlékeztetni fogja nagy szőrű cicájára. A nyugdíjas asszonynak az elmúlt években már 12 macskája volt, de – mint mondja – Twerpy-vel nagyon különleges a kapcsolatuk.

‘He is a cat with an attitude, he’s a monster. Everybody knows him as “The Boy”. https://t.co/Qym9tvPD7I

— Metro (@MetroUK) 2018. augusztus 9.