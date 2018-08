5 éves, de már divatdiktátor

Zara Pannu még csak 5 éves, de nagyon sikeres divatoldala van az Instagramon. Az ausztrál származású kislány Instáját anyukája, Shivani Seth indította fél évvel ezelőtt, pusztán szórakozásból a családja unszolására, mert imádják nézegetni a kisgyerek fotóit.

Zara rajong a divatért, a stílusos öltözködését és a pózolásért, amikor vége a tanóráknak, átvedlik minimodellnek és készülnek a fotók. Anyukája szuperül öltözteti, és úgy tűnik, sikeresen is menedzseli Insta-oldalát, ugyanis egy modellügynök is felfigyelt rá és meghívta Zarát Los Angelesbe az idei nemzetközi gyermekszépség- és modellversenyre, a World Championships of Performing Artsra, amelyen 60 ország tehetséges gyerekmodelljei vettek részt.

Az ausztrál hobbimodell – aki az egyik legfiatalabb résztvevője volt a versenynek – még nem vonult kifutón, ennek ellenére remek eredményeket ért el a megmérettetésen: világbajnok lett a korosztályában, aranyérmet szerzett a „junior modellek utcai viseletben” kategóriában és bronzérmesként végzett a „junior modellek elegáns öltözékben” kategóriában.

Zara ugyan még nagyon fiatal, de már most tudja: ez az a karrier, amire vágyik. Anyukája csak azt szeretné, ha követné a szívét.