Otthagyta az esküvőjét a vőlegény, hogy életet mentsen

Az egykori tengerparti életmentő, Edwards letépte magáról az inget és beszalad a tengerbe az alabamai Orange Beachen, miután meghallotta egy szemtanútól, hogy valaki fuldoklik a vízben.

Feleségével, Cindy-vel éppen az esküvői fotózás közepette voltak a tengerparton, de neje egyáltalán nem esett kétségbe, hogy félbe kell hagyni, sőt inkább sürgette, hogy siessen megmenteni. Még azt is javasolta neki, hogy ne vesződjön az esküvői nadrág levételével, azzal csak múlik az idő, hagyja nyugodtan magán.

Hero groom halts his own wedding photoshoot to save man drowning nearby https://t.co/UD7g2Sg8aF via @MetroUK

— Costa Boutis (@realCostaBoutis) 2018. augusztus 10.