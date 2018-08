Flashmobot szervezett a férjének a reptérre, de törölték a férfi járatát

Lindsey Eastwood, alabamai ügyvédnő meg akarta lepni a férjét egy flashmobbal a reptéren, de párja járatát törölték. A fiatal nő ily módon akarta megünnepelni, hogy walesi kedvese, Jon végre megkapta 1 év várakozás után a bevándorlóvízumot, így hivatalosan is felesége után utazhatott, eddig ugyanis hónapokig csak ingáztak felváltva Amerika és Wales között, hogy láthassák egymást, legutóbb idén májusban.

Amikor a nagy nap elérkezett, a férfinek az atlantai reptérre kellett érkeznie. Linsey ideszervezett egy csapatnyi énekest és táncost, hogy adjanak elő egy egyveleget olyan dalokból, mint a „Coming to America”, „Welcome Home”, „I’m Gonna Be (500 miles), „Knew You Were Waiting”.



Minden meg volt szervezve, már csak Jonnak kell befutnia, hogy élvezze a kis performanszt. Ám akadt egy kis bibi: törölték a férfi atlantai járatát, így Jon a New York-i JFK reptéren ragadt, és csak másnap tudott a nejéhez utazni.

„Amikor egy meglepetés flashmobot szervezel a férjednek, de közben törlik a járatát. Remélem, holnap már együtt lehetünk. Kérlek, lájkoljátok a videót, hogy jobban érezzem magam! Jon Eastwood, ez a videó neked szól!” – ezzel a szöveggel posztolta Lindsey a videóját a Facebookra.

Időközben a férj megérkezett és immár birminghami új otthonukban élnek.

(via)