13 év után talált haza az elveszett macska

Majd meghasadt az angliai Harrogate-ban élő Janet Adamowicz szíve, amikor szeretett macskája, Boo eltűnt otthonról. Mindez 13 évvel ezelőtt volt. A napokban azonban azzal hívták fel Janettet, hogy megtalálták a négylábút a 65 km-rel odébb fekvő Pocklingtonban.

Az asszony alig akart hinni a fülének e hír hallatán, de kétségei voltak, hogy tényleg Booról van-e szó, hiszen a macska immár 17 éves. Az állatmenhelyen azonban bizonygatták, hogy Janet cicája a most hozzájuk került állat, mert ellenőrizték a chipjét a nyilvántartásban.

Not a dry eye in the room when Janet was reunited with Boo her cat who’d been missing for 13 years! Here’s a great story for International Cat Day! -Jeff

