Lábfej formájú gigakrumpli nőtt – fotó

Egy 8 kilós krumpliszörnyet ásott ki egy földműves házaspár a dél-brazíliai Meleiróban. Marli és Paulo Ciquinel terménye nem csak a méretében különbözik egy normál krumplitól, hanem az alakjában is: megszólalásig hasonlít egy emberi lábfejre! Még „lábujjai” is vannak – igaz, 5 helyett 6 darab –, amelyek szépen, csökkenő sorrendben követik egymást – akárcsak az emberi lábfejen. A legnagyobb lábujjat gyökerek fedik be, mintha emberi szőrök lennének.

A házaspár a mutáns zöldséget a házuk mögötti, zöldségek számára kialakított ágyasban termesztette, 6 éve kezdtek burgonyát ültetni. „Még sosem láttunk ilyet. Kicsit féltem, amikor kiástuk a földből. Egyelőre nem tudjuk, mit kezdjünk vele. Kiállíthatnánk, hogy mások is láthassák” – mondta Marli.



A nyugdíjas pár csak a saját fogyasztására termeszt zöldséget, de ezt a mutáns terményt nem fogják megenni, az biztos.

