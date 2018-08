Kidobták a fogyatékos kislányt a moziból

Kiküldtek a moziteremből egy súlyosan fogyatékos kislányt a Jurassic World: Bukott birodalom című film vetítése közben az USA-ban, a Nyugat-Virginiai Cabalban. A 12 éves Charlie Davis túl hangosan vette a levegőt, az egyik előtte ülő néző pedig panaszkodni kezdett a zajra.

A mozi menedzsere bement a terembe és meghallgatta a kislány légzését, majd úgy döntött, hogy a vak, kvadriplégiában szenvedő (azaz mind a négy végtagjára lebénult), beszélni képtelen gyereknek távoznia kell a filmvetítésről.

Oh FFS!! If you can’t handle the public making noise in a public area then stay at home and watch Netflix.

Disabled girl, 12, kicked out of cinema for breathing too loudly during movie https://t.co/I2DhUSysYl via @MetroUK

