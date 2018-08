Bort ivott a repülőn egy nő, letartóztatták

A brit Ellie Holman 4 éves kislányával repült Londonból Dubajba, az Emirates egyik járatával július 13-án. A 8 órás repülőút végén, a reptéren közölték a 44 éves fogorvossal, hogy a vízuma lejárt, és azonnal vissza kell térnie Nagy-Britanniába. A nő azonban vitatkozni kezdett a tiszttel, mert nem akart kicsi gyerekével, azonnal egy újabb hosszú repülőutat vállalni.

A tiszt megkérdezte, hogy fogyasztott-e alkoholt, mire a nő bevallotta, hogy ivott egy pohár bort a repülőn, melyet a gép személyzete szolgált fel. Erre a tiszt közölte vele, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban az alkohol birtoklása bűncselekmény, még akkor is, ha már elfogyasztották.

Ezek után Holmant és kislányát egy reptéri cellába zárták, elkobozták a telefonját és az útleveleiket, majd egy rendőrőrsre vitték, ahol megpróbálták kitépni a hajhosszabbítását.

A nőn vértesztet végeztek, mely 0,04 százalékos véralkoholszintet mutatott. Ezzel az értékkel az Egysült Királyságban még vezetni is lehet.

Holmannak és kislányának a fogvatartottak által használt étkező padlóján kellett aludniuk, ételt pedig egyáltalán nem kaptak.

Időközben a nő párja, Gary aggódni kezdett, mivel szerettei nem jelentkeztek. Két nagyobbik gyermeküket rokonokra bízta és Ellie után repült Dubaiba.

A nőt három nappal később, óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de az útlevelét nem kapta vissza, és nem is fogja, ameddig az ügy le nem zárul, ez pedig akár egy évbe is beletelhet. Jelenleg barátoknál lakik Dubajban. Eddig 30 ezer fontjába, vagyis közel 11 millió forintnak megfelelő összegbe került az ügy, amire az összes megtakarítása ráment, ráadásul a fogorvosi praxisát is be kellett zárnia.

Kislánya a párjával visszatérhetett Nagy-Britanniába.