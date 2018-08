Elvitte a jackpotot a megálmodott számokkal

Egy New York állambeli házaspár, Mary Wilson és férje, Gary vette át az Eurolottóra hasonlító Cash4Life nevű lottó 1 millió dolláros jackpot-főnyereményét.

Elmondásuk szerint a barátaikkal, Gary és Pamela Tingley-vel játszottak közösen, és az évekkel ezelőtt megálmodott számokkal (4-13-17-34-49) trafáltak bele a jackpot 5 számába. Az egy darab Cash Ball számot azonban nem találták el, ezért „csupán” 1 millió dollár (átszámítva 275 millió forint) lett a jutalmuk.

„Hosszú évek óta barátok vagyunk. Mindig közösen játszunk, és megbeszéltük, hogy a mindenkori nyereményen is osztozunk” – árulta el Mary. Férje még azt is kikotyogta, honnan erednek a győztes számaik. Mint kiderült, nem hasra ütve jelölték be azokat, neje évekkel ezelőtt álmában látta a számokat, és megjegyezte; azóta mindig megjátsszák ezt az 5 számot.

Az osztozkodás után is szép kis summával gazdagodik a „négyesfogat” valamennyi tagja: adólevonás után pontosan 168 ezer dollár (átszámítva 46 millió forint) jut fejenként.

(via)