Együtt 208 éves a házaspár

A 108 éves Maszao Macumoto és 100 éves felesége, Mijako Szonoda lett hivatalosan a világ legidősebb házaspárja. Az összesített életkoruk 208 év és 259 nap. A japán pár ezzel a „szép teljesítménnyel” most nemcsak a 80. házassági évfordulóját ünnepli, hanem azt is, hogy bekerült a Guinnes-rekordok könyvébe.

A rekorder házaspárnak 5 lánya van (66 és 77 év közöttiek), 13 unokája és augusztus végére várják a 25. dédunokájukat.

