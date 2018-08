Cukornádból készül a környezetbarát LEGO

Cukornádból készült építőelemeket dobott piacra a LEGO. A Plants from Plants, vagyis Növények növényekből kollekcióban fákat, bokrokat leveleket ábrázoló elemek anyaga, a WWF irányelveinek megfelelően környezetbarát, újrafeldolgozható.

Tim Brooks, a LEGO vállalat alelnöke elmondta, hogy a cég pozitív hatást akar gyakorolni a világra azzal, hogy fenntartható anyagokból készítenek játékokat. Ez a lépés is része annak a tervnek, miszerint a LEGO 2030-ra minden termékét és csomagolását környezetbarát anyagokból akarja gyártatni.

