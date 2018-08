Egy estére tavi tündérek lehettek a gyerekek!

A Füvészkert lenyűgöző vízi szépségének levelei akár két méter átmérőjűre is megnőhetnek, a peremük pedig jellemzően 10-15 centi magas. A növény virágának különlegessége, hogy évente csak két éjszakán át, jellemzően július végén vagy augusztus elején bontja ki szépséges szirmait. Ilyenkor a Füvészkert este is nyitva tart, a program pedig nem más, mint hogy a szerencsés gyerekek a hatalmas leveleken kipróbálhatják, milyen lehet a tavi tündérek élete. Idén mi is ellátogattunk a nagy alkalomra.

„A Viktória tündérrózsa kifejlett levelei igen jól bírják a strapát – mondta Kiszel Péter, az ELTE Füvészkert főkertésze, aki az este folyamán egy kollégája társaságában egymás után ültette fel a növényre a csöppségeket. – Ezen az estén csaknem kétszáz gyerek próbálhatta ki a tavitündér-létet, és a rendezvény végén rekord is született: ráültettünk ugyanis a levélre egy 52 kilós felnőtt hölgyet. Az elmúlt hetekben volt némi bonyodalom a levelek körül, ugyanis a látogatók időről időre, ki tudja milyen megfontolásból, de különféle eszközökkel vagy az ujjukkal átszakítják őket, ezért, hogy a virágzásra a növény teljes pompájában ragyoghasson, egy időre be kellett zárnom a Viktória-házat. Nagy szerencse, hogy az átlyukasztott levelek is túlélték a sérülést, így nem volt akadálya annak, hogy a gyerekek idén is örülhessenek a Viktória tündérrózsa adta nem mindennapi lehetőségnek.”

A gyerekek rendkívül élvezték a különleges programot. Ugyan a kisebbek eleinte húzódoztak, mert aggódtak, hogy a levél velük együtt el fog süllyedni, volt akinél el is tört a mécses, a Viktórián üldögélve azonban már a legtöbben mosolyogtak, sőt volt baba, aki simán megpróbálta körbemászni a hatalmas növényre helyezett műanyag lemezt.

A rendezvény legemlékezetesebb képeiért klikk a galériára!