Odáig vagyunk ezekért a plus size csajokért, akik bátran megmutatják, mit hordanak

Szerintünk a #whatfatgirlsactuallywar mostanság a legmenőbb kezdeményezés, ami az Instagramon csak szembe jöhet. De mi is ez tulajdonképpen? Nos, igazából csak egy rakás szebbnél szebb divatfotó, amelyeket a fent említett hashtag gyűjt egybe, amelynek a magyar jelentése nagyjából annyit tesz, hogy „ez az, amit a kövér lányok tényleg hordanak”.

A kezdeményezés a részt vevő plus size dívák szerint nem a túlsúlyt hivatott ünnepelni, épp ezért nem kérnek az egészségükért aggódó kommentekből sem. „Mi abban hiszünk, hogy legyen bármilyen alakod, igenis lehetsz egészséges. Abban, hogy minden test egyúttal bikinitest is. Hiszünk abban, hogy úgy vagy csodálatos, ahogy vagy, és hogy az alkatodtól függetlenül szeretetre méltó is.”

Mióta elindult a #whatfatgirlsactuallywear, több mint 80 ezren használták már a fotóikhoz. Elsősorban olyan plus size és átlagos testalkatú nők, akik bátran beengedik az Instagram-népét az öltözőszekrényükbe, hogy megmutassák, tulajdonképpen bármikor bármit viselhetnek. „Kezdjük rögtön az elején; a kövér szóval például. Rengeteg negatív jelentést hordoz, pedig csak egy szó. Nem ítélet. És még csak nem is egy érzés, mert akárhogy próbálod, nem tudod magad kövérnek érezni.

Érezheted magad önbizalom-hiányosnak. Érezheted úgy is, hogy teleetted magad. Sőt! Még azt is érezheted, hogy utálod a tested, de ez nem jelent egyet azzal, hogy kövérnek érzed magad. Ha valakire azt mondják, »kövér«, az csak annyit jelent, hogy a társadalom által megszabott normánál valamivel nagyobb. Mi megpróbáljuk visszaszerezni magunknak a »kövér« szót, megszabadítjuk az összes negatív jelentésétől, és azzá tesszük, ami: egy egyszerű jelzővé.”

A kezdeményezés útjára indítói azt mondják, azzal, hogy a fotókon keresztül bepillantást engednek a plus size nők szekrényébe és ezzel az életükbe is, becsempészik a testképpel kapcsolatos pozitív üzeneteiket a mindennapokba. „A túlsúlyos emberek mindennapi életét, bármilyen furcsa is, rengeteg mítosz övezi: arról, hogyan és mennyit esznek, hogyan mozognak, még arról is, hogyan szexelnek. Mi most egy picit elhúzzuk a függönyt és megmutatjuk magunkat a világnak, hogy lássák, a mítoszoknak valójában közük sincs a valósághoz.”