Négyméteres aligátorral pózolt a diplomaosztóján – imádja a net

„Minden áldott nap együtt úsztam ezzel az állattal” – kezdte a BBC-nek adott interjúját Makenzie Noland, a texasi A&M Egyetem végzős hallgatója azután, hogy a diplomaosztóján a többség legnagyobb meglepetésére együtt fotózkodott a 4 méteres aligátorral. „Ő itt az egyik legjobb barátom” – magyarázta a dolgot később.

A BBC kiderítette azt is, hogy a 21 éves Makenzie május óta gyakornokoskodik a Beaumont vadmentő állomáson, amely többek között 450 különböző aligátor, krokodil és más hüllő otthona. „Texszel már az első napokban sikerült barátságot kötnöm: mindennap látogatom, ő pedig figyel a kézjeleimre, és a nevére is hallgat” – meséli a fiatal lány, aki elárulta, már gyerekként is rajongott a hüllőkért. „Az egész családot sikerült az őrületbe kergetni, mert folyton kígyókat és békákat cipeltem haza.”

Makenzie azt mondja, nagyon meglepte, hogy a Texről és róla készült képek, amelyeket az Instagram-oldalára töltött fel, ilyen nagy sikernek örvendenek. „Igazából csak azért töltöttem fel őket az oldalamra, hogy megmutassam a barátaimnak, mit értem el a néhány hónapos gyakornokságom alatt.” Makenzie ennek ellenére örül a képek sikerének, és reméli, hogy segít majd abban, hogy az emberek kicsit jobban megismerjék az aligátorokat, és rájöjjenek, hogy valójában csodás és okos állatok.