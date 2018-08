Háromszázezres fizetésért sem találnak munkatársat a budapesti autómosók

Elérte a munkaerőhiány a fővárosi autómosókat is, a Pénzcentrum számos hirdetést talált, ahol azonnali belépéssel keresnek munkavállalókat akár szakmai tapasztalat nélkül is. Nem is fizetnek rosszul, a nettó 210 ezer forint bárhol összejöhet.

A lap gyűjtése szerint a fent említett fizetésért cserébe reggel nyolctól délután ötig kell dolgozni, a hétvége szabad. Egy másik hirdetésben bruttó 300 ezer forintos fizetéssel csábítják a munkavállalókat, de találni olyan hirdetőt is, aki bruttó 380 ezret fizetne havonta.