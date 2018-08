„Köszönjük az eddigi munkáját” – így bántak a munkáltatók az amerikai kismamákkal a 60-as években

„Kedves Mrs. Cornell, sajnálattal értesítjük, hogy a hozzánk beadott, szülési szabadságra vonatkozó kérését nem tudjuk figyelembe venni, így azt felmondásként kezeljük. Munkavállalói jogviszonya 1969. december 31-én szűnik meg” – áll abban a döbbenetes levélben, amelyet a levélben szereplő Mrs. Cornell lánya, Michaela osztott meg követőivel.

My mom kept this. Perhaps as proof of the bullshit women had to put up with. “You’re pregnant? You’re fired.” pic.twitter.com/QmDrpyNmes