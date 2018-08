Kezek és lábak nélkül született, most 4 ezer darabos Lego-modelleket rak ki

Kezek és lábak nélkül született, de 4000 darabos Lego-modelleket rak ki szabadidejében a 44 éves, észak-írországi Desmond James Calvert. A férfi gyerekkora óta rajongott a játékért, kitartásának köszönhetően pedig DJ The Lego Man néven világhírűvé vált.

Calvert 9 éves korában, karácsonyra kapta meg az első Lego-készletét, és azonnal a kedvence lett a játék, a bonyolult modellek összeszerelése ugyanis nagyon jó stresszoldónak bizonyult a számára.

My Time Lapse From UTV/ITV I wish I could build this fast lol## pic.twitter.com/waYYXayYfx — Desmond James Calvert (@Mrlegoman107) 2018. április 8.

A hobbi végül nemzetközi hírnévhez vezetett: Calvert rengeteg magazinban, újságban, rádióműsorban szerepelt már, ahol arról beszélt, hogy kitartással bármilyen akadályt le tudunk győzni az életben.

Azok a gyerekek, akik elvesztették egy végtagjukat valamilyen betegségben vagy balesetben, vagy azok a felnőttek, akik a háborúban sérültek meg, és most azt gondolják: »nem tudom ezt tovább csinálni, feladom, nem akarom, nem bírom tovább« – őket akarom meggyőzni arról, hogy de igenis, bármire képesek!

Calvert a helyi mentőszolgálatoknak és egy autista gyerekeket segítő csoportnak is segített már gyűjtést szervezni, eközben pedig gyerekeknek tart előadásokat arról, hogyan lehet teljes életet élni fogyatékkal élőként. A férfi állítása szerint mindig is magának való volt, de most nagyon szeretne másokon segíteni.

Ha van valamilyen fogyatékosságod, az még nem a vég. Az csak a kezdet

– mondta.

