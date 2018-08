Gyógyuljunk és szépüljünk hidegen sajtolt olajokkal!

Hidegen sajtolt lenmagolaj, dióolaj, máriatövismag-olaj, szőlőmagolaj, tökmagolaj és még sok-sok társuk, amelyek kiváló hatással vannak a szervezetünkre, különösen az emésztőrendszerünkre és a hajunk, a bőrünk, a körmeink szépségére is. Attl Attila természetgyógyász több évtizedes tapasztalatai ráadásul alátámasztják, hogy ezek az olajok a bennük lévő vitaminokkal, antioxidánsokkal és jóféle zsírokkal még azoknál az embereknél is kifejtik jótékony hatásaikat, akik egyébként tápanyag-felszívódási gonddal küzdenek. Kíváncsi voltam, mitől működnek ilyen jól, mi a titkuk?

Több mint 10 000 éve szervezetünk barátai

„Az olajok az emberi táplálkozásban már több mint 10 000 éve jelen vannak, így nem csoda, hogy a viselkedésük és a felszívódásuk rendkívül szervezetbarát – mondja Attl Attila természetgyógyász. – A titkuk elsősorban a hidegen sajtolt struktúrájukban rejlik, hiszen a technológiának köszönhetően mind egy szálig megőrzik a bennük rejlő, nagyon értékes anyagokat. Különleges tulajdonságuk, hogy amint érintkeznek a nyálkahártyával, máris elkezdik kifejteni jótékony hatásukat, és igen könnyen, gyorsan beépülnek a szervezetünkbe még akkor is, ha az emésztőrendszerünk épp nincs a legjobb állapotban.” A természetgyógyász elárulta: a legtöbben nem az egészségmegőrzés miatt keresik fel őt, hanem már kialakult, főként emésztőrendszeri gondokkal, amelyekkel egy három hónapos hidegen sajtolt olajos kúra akár végleg le is számolhat, hiszen az olajokban lévő anyagok képesek regenerálni a károsodott gyomrot és a bélrendszert.

Fontos, hogy azt kapjuk, amire szükségünk van!

A természetgyógyász elárulta, nagyon sokat tehetünk az emésztőrendszerünk egészségéért és az általános közérzetünkért is akkor, ha napi szinten beiktatjuk az életünkbe a hidegen sajtolt olajok fogyasztását. Attila szerint reggelente, akár éhgyomorra napi egy teáskanálnyi belőlük csakis pozitív hatással lehet a szervezetünkre. Az olajoknak nincsenek jelentős mellékhatásai, és túladagolni sem lehet őket, maximum a hozzászoktatási időszakban jelentkezhet változás lazább széklet formájában, vagy kis feszülés, fájdalom a jobb oldali bordakosarunk alja környékén, ami a korábban ellustult epeműködés beindulásának a jele. „A különféle olajok egymással kombinálva, mixelve még hatékonyabbak, mint egyenként. Sőt azt is megfigyeltem, ha bizonyos erjesztett gyümölcsök levét isszuk melléjük, a hatásuk még fokozható, vagy akár meg is változik – mondja a természetgyógyász. – Ha a lehető legjobban ki szeretnénk használni a hidegen sajtolt olajok egészségünkre gyakorolt kedvező hatásait, az alkalmazásuk megkezdése előtt fontos a diagnosztika, amiből kiderül, a mi szervezetünknek pontosan mely olajokra van szüksége. Ez az állapotfelmérés történhet biorezonanciás készülékkel és friss orvosi leletekből, vagy az általam is alkalmazott egyéni, kamerás hőtérképkészítéssel. A diagnosztika után már pontosan tudjuk, mivel állunk szemben, és bele is lehet vágni az olajkúrába, amelynek pozitív hatása már 1-3 hét után érzékelhető.”

A természetgyógyász azt mondja, a leghatékonyabb, személyre szóló olajkoktél kikeveréséhez nagyon fontos a pontos diagnosztika. Épp ezért az optimális az, ha a páciens a természetgyógyászatban elérhető vizsgálati módszerek mellett a hagyományos úton is diagnosztizáltatja magát, azaz részletes, teljes vérképet készíttet.

Melyik olaj mire jó?

Az olajokat – Attila tanácsai alapján – én már a tél végén bevezettem az étrendembe. Eddigi tapasztalatom az, hogy az általános közérzetem sokat javult, több erőm van, és megszűntek az emésztőrendszerem rendetlenkedései is. A hidegen sajtolt olajok tehát egyenként és együttesen is jótékonyan hatnak – különösen akkor, ha diagnosztika után alkalmazzuk őket a pontosan számunkra megfelelő, természetgyógyász által javasolt mixben. És most vegyünk szemügyre néhányat a teljesség igénye nélkül: melyik olaj mire jó?

Tökmagolaj

Könnyíti az emésztést, erősíti az immunrendszert, csökkenti a koleszterinszintet, szíverősítő hatású, méregtelenítő, májregeneráló, féreghajtó, megszünteti a székrekedést és elűzi a levertséget. Sőt, afrodiziákum is, tehát fokozza a szexuális étvágyat! Magas az E- és A-vitamin-tartalma, és öregedésgátló hatással is bír.

Lenmagolaj

Az egészséges női ciklus nagy segítőtársa, gyulladáscsökkentő hatású, magas az Omega-3 zsírsavtartalma, és normalizálja a koleszterinszintet, valamint segíti az edzés utáni regenerálódást.

Dióolaj

Segít megelőzni az ízületi betegségeket, fájdalmakat, fontos szerepe lehet a depresszió távol tartásában, emellett serkenti az agyműködést, erősíti a memóriát és segít megelőzni az érelmeszesedést.

Mákolaj

Erősíti az idegrendszert, nyugtató, altató hatású. Növeli a szellemi teljesítőképességet, rendszeres fogyasztásával pedig megelőzhető a csontritkulás. Tejallergiásoknak magas kalciumtartalma miatt kifejezetten ajánlott.

Máriatövismag-olaj

Méregteleníti és védi a májat, magas antioxidáns-tartalma miatt késlelteti az öregedést, és segíthet a daganatos betegségek elleni védekezésben is. Alacsonyan tartja a koleszterinszintet, és jótékony hatással bír a cukorbetegség megelőzésében is. Megakadályozhatja az epekő kialakulását és szebbé teszi a bőrünket.

Szőlőmagolaj

E- és C-vitamin-tartalma rendkívül magas, erősíti a szív- és érrendszert, és többszörösen telítetlen zsírsavtartalma miatt segít a cukorbetegeknek is. Erősíti a gyenge, megrepedt hajszálereket, jó hatással van az asztmára és a különféle bőrbetegségekre, aknés gyulladásokra is. Erősíti az immunrendszert és feszesebbé, szebbé teszi a bőrt.

Most pedig, hogy mindezt leírtam, kedvem szottyant kinyitni a hűtőt, kivenni belőle az olajmixes üvegcsémet, és bekanalazni a mai egészségadagomat!