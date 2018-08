Betiltották Chilében a műanyag szatyrokat. A tilalom formálisan pénteken lépett életbe a hivatalos közlönyben való publikálással, de a drákói jogszabály fél év türelmi időt ad az alkalmazkodásra a nagy szupermarketláncoknak és két évet a kisboltoknak. Az a boltos, aki a határidő után is osztogat műanyag szatyrot, 350 dolláros (átszámítva 97 ezer forintos) bírsággal számolhat.

A türelmi idő alatt a boltok vásárlónként legfeljebb két zacskót adhatnak az áru hazaviteléhez. A törvény csak a romlandó élelmiszerek becsomagolására engedélyezi a műanyag zacskó használatát.

On July 1, #Chile‘s constitutional court ratified a law that banned retailers from using plastic bags. Shops have six months to stop using plastic, but some small businesses have been given a year pic.twitter.com/U0xKaJ2pfG

